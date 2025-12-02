 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Joven músico que retomó su actividad tras amputación destacó el aporte del lutier paranaense

Manuel Astorga, quien sufrió la amputación de un dedo por la mordedura de una yarará, contó a Elonce cómo logró volver a tocar gracias a una flauta adaptada que le realizó un lutier de Paraná.  

2 de Diciembre de 2025
Manuel Astorga pudo volver a tocar la flauta
Manuel Astorga pudo volver a tocar la flauta

REDACCIÓN ELONCE

Manuel Astorga, quien sufrió la amputación de un dedo por la mordedura de una yarará, contó a Elonce cómo logró volver a tocar gracias a una flauta adaptada que le realizó un lutier de Paraná.  

El pasado mes de agosto, Manuel Astorga un joven de 19 años fue mordido por una yarará mientras estaba en un campo de la ciudad de Gualeguaychú junto a unos amigos y sufrió la amputación del dedo índice de su mano derecha. El hecho le generó un gran shock dado que es músico, intérprete de flauta traversa y guitarra, entre otros instrumentos.

 

Proveniente de una familia de músico, Manu no se rindió y siguió luchando por seguir con su pasión.

 

A tres meses de lo ocurrido, el joven habló con Elonce y relató cómo logró volver a tocar la flauta, gracias a la adopción que el lutier paranaense, Pablo Suárez, hizo de su instrumento, lo que también le permitió continuar sus estudios.

“Él es, por suerte, el responsable de hacer ese trabajo y la verdad que hizo un laburo impresionante. Me dio un instrumento en excelentes condiciones y no puedo pedir que lo haya hecho alguien mejor”, expresó el joven al destacar el aporte del artesano.

Músico de 19 años volvió a tocar gracias a una flauta adaptada tras perder un dedo

El regreso a la música y el desafío emocional

Astorga detalló que estuvo alrededor de un mes sin poder tocar: “Estuve internado más o menos 15 días y después tuve la mano con los puntos por la cirugía. Eso no me dejó tocar más o menos un mes”.

 

Confesó que, más allá de la dificultad física, el mayor obstáculo fue emocional: “Tuve un poco de miedo de agarrar la flauta y no poder tocar, más que nada por cómo podía pegarme emocionalmente. Estuve bastante tiempo sin tocar hasta que un día me animé, modificando la digitación”.

La flauta adaptada inicial lo acompañó durante todo el año académico. “Eso me permitió terminar el año de la facultad y el sábado pasado Pablo me pudo dar la flauta nueva”, agregó. Sobre el nuevo instrumento, sostuvo: “Volver a tocar con la digitación inicial, la verdad que es un alivio”.

 

Estudios y futuro musical

El joven cursa en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde, según contó, recibió un gran acompañamiento institucional. “Por suerte han sido súper comprensivos con la situación y me han permitido seguir cursando hasta terminar el año. La verdad no me puedo quejar”, afirmó.

 

Con respecto a su futuro, dijo que transita esta etapa “sin expectativas”, pero “con muchas ganas de tocar, de aprender y de vivir situaciones lindas como las que me ha pasado ahora con Pablo. Quiero conocer gente, pisar escenarios interesantes y compartir música”.

 

Astorga aseguró que el camino lo irá marcando la propia experiencia: “No tengo tan claro qué quiero profesionalmente, pero sí quiero compartir la música y que eso me diga un poco cuál es el camino”.

 

El joven agradeció el acompañamiento en este proceso y celebró este nuevo capítulo impulsado por la flauta adaptada: “Muchísimas gracias a ustedes. Un placer”. Elonce.com

 

Temas:

Manuel Astorga musico amputación Yarará luthier Pablo Suárez
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso