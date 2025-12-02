Joven músico que retomó su actividad tras amputación destacó el aporte del lutier paranaense

El pasado mes de agosto, Manuel Astorga un joven de 19 años fue mordido por una yarará mientras estaba en un campo de la ciudad de Gualeguaychú junto a unos amigos y sufrió la amputación del dedo índice de su mano derecha. El hecho le generó un gran shock dado que es músico, intérprete de flauta traversa y guitarra, entre otros instrumentos.

Proveniente de una familia de músico, Manu no se rindió y siguió luchando por seguir con su pasión.

A tres meses de lo ocurrido, el joven habló con Elonce y relató cómo logró volver a tocar la flauta, gracias a la adopción que el lutier paranaense, Pablo Suárez, hizo de su instrumento, lo que también le permitió continuar sus estudios.

“Él es, por suerte, el responsable de hacer ese trabajo y la verdad que hizo un laburo impresionante. Me dio un instrumento en excelentes condiciones y no puedo pedir que lo haya hecho alguien mejor”, expresó el joven al destacar el aporte del artesano.

Músico de 19 años volvió a tocar gracias a una flauta adaptada tras perder un dedo

El regreso a la música y el desafío emocional

Astorga detalló que estuvo alrededor de un mes sin poder tocar: “Estuve internado más o menos 15 días y después tuve la mano con los puntos por la cirugía. Eso no me dejó tocar más o menos un mes”.

Confesó que, más allá de la dificultad física, el mayor obstáculo fue emocional: “Tuve un poco de miedo de agarrar la flauta y no poder tocar, más que nada por cómo podía pegarme emocionalmente. Estuve bastante tiempo sin tocar hasta que un día me animé, modificando la digitación”.

La flauta adaptada inicial lo acompañó durante todo el año académico. “Eso me permitió terminar el año de la facultad y el sábado pasado Pablo me pudo dar la flauta nueva”, agregó. Sobre el nuevo instrumento, sostuvo: “Volver a tocar con la digitación inicial, la verdad que es un alivio”.

Estudios y futuro musical

El joven cursa en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde, según contó, recibió un gran acompañamiento institucional. “Por suerte han sido súper comprensivos con la situación y me han permitido seguir cursando hasta terminar el año. La verdad no me puedo quejar”, afirmó.

Con respecto a su futuro, dijo que transita esta etapa “sin expectativas”, pero “con muchas ganas de tocar, de aprender y de vivir situaciones lindas como las que me ha pasado ahora con Pablo. Quiero conocer gente, pisar escenarios interesantes y compartir música”.

Astorga aseguró que el camino lo irá marcando la propia experiencia: “No tengo tan claro qué quiero profesionalmente, pero sí quiero compartir la música y que eso me diga un poco cuál es el camino”.

El joven agradeció el acompañamiento en este proceso y celebró este nuevo capítulo impulsado por la flauta adaptada: “Muchísimas gracias a ustedes. Un placer”. Elonce.com