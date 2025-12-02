Lutier adaptó flauta para joven músico que perdió un dedo tras ser mordido por yarará

REDACCIÓN ELONCE
Pablo Suárez, lutier y músico paranaense, adaptó una flauta para que su exalumno, Manuel Astorga, de 19 años, pueda seguir tocando. "Es muy joven pero ya es profesional. Me emociona mucho su historia con la música", dijo a Elonce.
Manuel Astorga, de 19 años, debió someterse a la amputación del dedo índice de su mano derecha luego de haber sufrido una mordedura de yarará. El hecho ocurrió el 3 de agosto de este año en un campo privado en la ciudad de Gualeguaychú. El joven es intérprete de flauta traversa y guitarra y esta situación le dificulta poder desempeñarse artísticamente de manera normal.
En ese marco, Pablo Suárez, lutier y músico paranaense, adaptó una flauta para regalársela.
“Manu fue alumno mío, viene de familia de músicos. Él es un músico profesional, a muy temprana edad es multiintrumentista pero su instrumento principal es la flauta. También toca violín, percusión, piano, quenas. Él está estudiando nivel superior en la Escuela de Música Popular de Avellaneda”, comentó en diálogo con Elonce.
Remarcó que por todo ello “fue un shock terrible la noticia, por su vocación y cómo se dedica al instrumento. Para cualquier persona lo sería, pero él es un músico muy joven y comprometido”.
"El dedo índice es crucial para la flauta, y cuando le amputaron el dedo, Manu tuvo que ingeniárselas. Cambió la posición de los dedos en las llaves del instrumento, lo que le permitió seguir tocando, aunque con ciertas limitaciones. Pudo terminar el año de cursado con excelentes notas. Pero estaba acostumbrado a tocar de una manera diferente", contó Pablo.
En ese sentido, dijo que "la idea era que la adaptación de la flauta fuera lo más cercana posible a la forma en que se toca originalmente el instrumento", explicó Suárez. "Si bien Manuel tuvo que adaptarse a nuevas posiciones, el sistema de llaves permite que la memoria muscular no cambie demasiado, facilitando su aprendizaje y desempeño".
La adaptación de la flauta, realizada por Suárez, consistió en una modificación del mecanismo del instrumento. El lutier diseñó una extensión en la llave que Manuel debía accionar con la parte restante de su dedo, específicamente con el nudillo de la mano derecha. Esta adaptación permite que Manuel toque la flauta casi como lo hacía antes de la lesión, minimizando las diferencias en la memoria muscular.
Resaltó que "este proyecto fue un desafío enorme, pero también muy gratificante. Además para Manu, que fue mi alumno como tres años, su historia me tocó profundamente. Me emociona ver cómo la música puede transformar la vida de una persona. Conozco a toda su familia. Es algo muy importante para la comunidad y la sociedad”.
"La música es una actividad humana fundamental, espiritualmente necesaria, y es algo que nos hace falta más de lo que creemos. Me emociona la historia de la gente con la música," concluyó el lutier.