Intentaron escapar de un control con más de 91 kilos de droga 

Cuatro personas fueron detenidas en Corrientes luego de intentar escapar de un control realizado por la Autoridad Marítima nacional. Llevaban más de 91 kilos de droga en el baúl.
En un procedimiento realizado en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, la Prefectura Naval Argentina detuvo a cuatro personas y secuestró más de 91 kilos de estupefacientes, además de un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El hecho se inició cuando personal de la Fuerza recibió un llamado anónimo a la línea de emergencias náuticas 106 alertando sobre movimientos sospechosos en la costa del río Paraná, a la altura del kilómetro 1.462, en una zona conocida como “Chancharía”.
Ante la denuncia, se desplegó un operativo terrestre, gracias al cual los efectivos de la Institución lograron observar a cuatro personas (tres hombres y una mujer), cargando bultos en una camioneta. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron fugarse, lo que derivó en una persecución que culminó sobre la Ruta Nacional Nº 120, a la altura del kilómetro 1.458, en el sector denominado “Loro Cuarto”.
Tras interceptar el vehículo, la Autoridad Marítima nacional identificó a los ocupantes y detectó en el baúl varios paquetes con una sustancia vegetal compatible con marihuana.
Como resultado del operativo, se detuvo a los cuatro involucrados y se decomisaron 335 envoltorios con cogollos de marihuana, con un peso superior a los 91 kilogramos.
Además, se secuestró la camioneta utilizada para el transporte, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. El aforo total de los elementos incautados asciende a casi 339 millones de pesos.
Interviene en la causa la Fiscalía Federal Corrientes a cargo de la Dra. Melina Beatriz Perborell, Fiscal auxiliar Dr. Juan Martín García.