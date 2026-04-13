Policía de Entre Ríos: incorporan nuevas prendas al uniforme con opciones para el personal femenino

REDACCIÓN ELONCE
"A partir de esta implementación, las funcionarias podrán optar entre pollera o pantalón largo en el uniforme social y diario, favoreciendo la comodidad y la funcionalidad en el servicio", indicaron desde Policía de Entre Ríos.
La Policía de Entre Ríos incorporó nuevas prendas al uniforme institucional, en una medida que amplía las opciones para el personal femenino y busca mejorar la comodidad en las tareas diarias. Según comunicaron desde la fuerza, los cambios forman parte de una actualización en la indumentaria oficial.
A partir de esta implementación, las funcionarias podrán optar entre pollera o pantalón largo tanto en el uniforme social como en el de uso diario, lo que permite mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades del servicio.
Más opciones y comodidad
Desde la fuerza indicaron que la iniciativa apunta a brindar mejores condiciones laborales, teniendo en cuenta las distintas funciones que cumple el personal policial. La posibilidad de elegir entre diferentes prendas responde a criterios de funcionalidad y confort.
Además, se incorporó el uso del gorro tipo KEPI, junto con una nueva campera con capucha para el uniforme de servicio, elementos que aportan practicidad frente a las condiciones climáticas y operativas.
Actualización del uniforme
Las nuevas prendas se integran a la indumentaria ya existente, manteniendo la identidad institucional de la Policía de Entre Ríos. Según se informó, los cambios buscan acompañar la evolución del trabajo policial y mejorar el desempeño cotidiano del personal.
De esta manera, la fuerza avanza en la modernización de sus uniformes, con una mirada puesta en la funcionalidad y en la inclusión de nuevas alternativas para quienes integran la institución.