Incendios forestales en Entre Ríos: alerta máxima en Paraná y Gualeguaychú

La situación se vuelve crítica en el marco de los devastadores incendios que actualmente afectan a la provincia de Chubut y un período estival con un importante flujo de turistas en Entre Ríos. Desde hace días, Bomberos Voluntarios intervienen de manera recurrente en focos de pastizales en la ciudad y sus alrededores. Esta misma tarde se sofocaron incendios en Asisclo Méndez y España, el Camino de la Costa y en un campo sobre la Autovía 14, a la altura del kilómetro 58, en Gualeguaychú.

Pablo Aceñolaza, director provincial de Áreas Naturales Protegidas, recordó que desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero rige una prohibición total de quemas rurales en toda la provincia. “La prohibición está para toda la provincia, aunque es mucho más preocupante la zona de la costa del río Uruguay para esta época”, señaló el funcionario, quien advirtió que las condiciones de viento, temperatura y baja humedad incrementan la propagación del fuego.

Gualeguaychú, zona especialmente vulnerable

Aceñolaza destacó que Gualeguaychú se encuentra en un área crítica y que, ante la llegada de turistas, la precaución debe ser constante. “Gualeguaychú especialmente está en un área que es un poco crítica. En este período donde van a recibir tanta gente, tantos turistas, hay que reiterar constantemente la precaución con los incendios, porque está predispuesta la vegetación para ser quemada”, explicó.

Paraná y Gualeguaychú, los dos departamentos afectados por posibles incendios. Foto: SMN.

Los estudios provinciales muestran que los incendios suelen concentrarse en el Delta entre agosto y noviembre, mientras que desde diciembre se trasladan hacia la costa del Uruguay, afectando pastizales y forestaciones. Para monitorear la situación local, Gualeguaychú cuenta con una estación meteorológica que calcula el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), proporcionando datos precisos y actualizados.

Las autoridades desarrollan acciones de prevención en la Reserva Natural Municipal Las Piedras, como el corte periódico del pasto en callejones internos que actúan como cortafuegos y el control del crecimiento de árboles cercanos al cableado eléctrico, priorizando siempre la preservación ambiental y la biodiversidad.

Recomendaciones y prevención

El director provincial brindó consejos clave para la población: al realizar fuegos recreativos, controlar que no haya continuidad de combustible; al apagar un fuego, asegurarse de que no queden brasas; y al circular por rutas, extremar precauciones para evitar que el pasto seco se incendie por escapes calientes, expuso el SMN.

Aceñolaza recordó la importancia de llamar inmediatamente a Bomberos al 100 o a Policía al 101 ante cualquier emergencia, activando los protocolos provinciales de manera inmediata. La situación actual exige máxima precaución de residentes y visitantes, considerando la combinación de condiciones climáticas adversas y la presencia de turistas en zonas vulnerables.