Incendios en la Patagonia: el fuego sigue activo y ya afectó más de 5 mil hectáreas

Sociedad Chubut

10 de Enero de 2026
El fuego permanece activo en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo. El incendio forestal que afecta a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, en Chubut, continúa activo y ya consumió de manera estimada unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo, mientras aún se investigan las causas de su origen.

Puerto Patriada: el incendio sigue activo

Durante la jornada del viernes no se registraron reactivaciones de importancia en los sectores de El Desemboque y Mayorga. Sin embargo, a partir de las 15.30 el aumento de la intensidad del viento generó focos activos en la zona del Cerro Pirque, cerca de la Escuela N.º 81, y en los sectores de Laguna Las Mercedes y Aserradero Franco, donde el comportamiento del fuego fue extremo y de rápida propagación, dificultando las tareas de combate.

Pese a este escenario, los brigadistas lograron sostener la protección de viviendas e infraestructuras. En el operativo trabajaron 275 combatientes y ocho medios aéreos, y se prevé el helitransporte de personal hacia un foco activo en zona alta, sujeto a un vuelo previo de reconocimiento y a las condiciones meteorológicas, dio cuenta Diario Río Negro

Además, se incorporaron refuerzos provenientes de Córdoba y de brigadas nacionales, mientras el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, continúa a cargo del operativo con el apoyo de distintos organismos provinciales, municipales y fuerzas de seguridad.

Temas:

Fuego Incendio forestal
