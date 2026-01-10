 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Con financiamiento provincial, sigue la reconstrucción de la ruta provincial 10 entre María Grande y el acceso a El Palenque. La obra original cuenta con un 90 por ciento de avance.

10 de Enero de 2026
Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná
Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Con financiamiento provincial, sigue la reconstrucción de la ruta provincial 10 entre María Grande y el acceso a El Palenque. La obra original cuenta con un 90 por ciento de avance.

La Dirección Provincial de Vialidad, informa que se llevan adelante tareas de construcción de carpeta asfáltica entre los kilómetros 26 y 27 de la ruta provincial 10. También se realiza el mejorado de banquinas con aporte de suelo, construcción de cordones de hormigón en zonas varias, desbosque y limpieza de préstamos.

Continúa la reconstrucci&oacute;n de la ruta provincial 10 en el departamento Paran&aacute;
Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

La obra original, que incluye la recuperación y repavimentación entre el kilómetro 22 y María Grande, alcanza un 90 por ciento de avance, en tanto que se aprobó una ampliación de la misma que extiende las mejoras sobre 5.650 metros más hasta el acceso a El Palenque, y que también comprende tareas de bacheo y reparaciones varias hasta La Picada.

Contin&uacute;a la reconstrucci&oacute;n de la ruta provincial 10 en el departamento Paran&aacute;
Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

 

A su vez, el proyecto prevé la señalización vertical y horizontal de todo el tramo, la construcción de cinco obras de arte (alcantarillas y calzadas) en caminos aledaños y la ejecución y puesta en servicio de un sistema de iluminación con 34 columnas a la altura del complejo Interlagos, el cual ya fue finalizado.

Temas:

María Grande Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso