Impresionante granizada en el norte de Entre Ríos afectó quintas citrícolas: las imágenes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos y otras cuatro provincias. La advertencia, que abarcaba a los departamentos Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Concordia, anticipaba lluvias intensas, caída de granizo y acumulados de agua que podrían superar los 70 milímetros.

(Chajarí al Día).

La previsión se cumplió en horas de la tarde de este miércoles, cuando alrededor de las 17 una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de la zona de Federación. El fenómeno también se extendió a Villa del Rosario y Colonia Ensanche Sauce, áreas reconocidas por su producción citrícola.

Daños en quintas y alarma entre productores

Las imágenes y videos difundidos por Chajarí al Día mostraron el alcance del temporal. En cuestión de minutos, el suelo quedó cubierto de piedras de hielo, algunas de gran tamaño. Una quinta citrícola fue especialmente afectada, con pérdidas visibles en árboles y frutos.

(Chajarí al Día).

“Fue impresionante, parecía que nevaba. En pocos minutos todo el lugar quedó blanco de granizo”, describieron vecinos que registraron la escena con sus celulares.

Los productores advirtieron que este tipo de fenómenos puede generar un fuerte impacto en la cosecha, dado que el granizo daña tanto el follaje como el fruto de los cítricos, comprometiendo su calidad y volumen.

(Chajarí al Día).

Contexto meteorológico

El SMN había alertado sobre “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes” en el norte de Entre Ríos. Además de las lluvias torrenciales y la caída de granizo, se indicó que podrían desarrollarse ráfagas intensas y actividad eléctrica.

En este marco, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar recaudos para evitar daños materiales o personales frente a la posibilidad de nuevos eventos climáticos de similar magnitud.

(Chajarí al Día).

Santa Ana también tuvo granizo

Una fuerte granizada también se registró a pocos kilómetros de localidad de Santa Ana (departamento Federación), más precisamente, en quintas adyacentes a la Ruta 2, cerca de la Escuela N° 16 “José Mármol”.

Los citricultores de la zona, enviaron las fotos que se ven en esta nota, al sitio Tal Cual Chajarí, en la que se puede apreciar el volumen de piedras caídas, como así también el daño en plantas y las frutas.