Condiciones "anticiclónicas" generarán heladas: qué temperaturas se pronostican

Un intenso frente frío recorre gran parte del territorio argentino, provocando “un significativo recambio de masa de aire con descenso térmico” que ya empezó a sentirse cerca de mediodía en Entre Ríos.

Con cielo parcialmente nublado y viento del sur a 21 kilómetros por hora, la temperatura era de 13,6 grados a las 11 de este miércoles. Se pronostica que a la tarde se acercará a los 20 grados.

Se espera que con el correr del día se produzca una progresiva disminución de la nubosidad, conforme el viento al sur se intensifique, y se lleve a cabo el ingreso de aire todavía más frío y seco que dejará una noche casi invernal en pleno mes de inicio de la primavera. En territorio entrerriano, se esperan para el jueves mínimas de cinco grados, mientras que durante el día no se superarían los 15 grados.

Cielo algo nublado. Elonce

Condiciones anticiclónicas

“La presencia de cielos despejados, condiciones anticiclónicas, y vientos mayormente calmos, promoverán el retorno de heladas matinales entre viernes y sábado en el norte de la Patagonia, la región de Cuyo, y la región Pampeana, en muchos casos con intensidad significativa para la época del año”, anticipó el meteorólogo, Christian Garavaglia.

De viernes a domingo estiman temperaturas mínimas que oscilarán en Entre Ríos de dos a cuatro grados, mientras que las tardes serán algo más templadas, producto de la presencia de sol que elevará los registros de 15 a 19 grados.

Con “la migración del sistema de alta presión hacia el noreste, se espera que a partir del domingo 7 comience a revertirse la tendencia en toda esta región del país, comenzando un lento ascenso de las temperaturas bajo condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado”, completó Garavaglia en Meteored.

