Procesaron a responsables de firma ganadera por afectar humedales del delta entrerriano

La Justicia Federal avanzó contra directivos de una empresa por intervenir en una zona protegida del Delta del Paraná. Detectaron desmontes, obras sobre cursos de agua y alteraciones del ecosistema.
El juez federal de la ciudad de Victoria, Federico Ángel Martin, procesó a responsables de la empresa “Establecimiento Los Laureles SA” por intervenir de manera ilegal en humedales del Delta del Paraná. La causa investigó la alteración de cursos de agua y el impacto ambiental en una zona protegida, pese a una prohibición judicial vigente desde 2020.
Según la resolución, los imputados habrían desobedecido una medida cautelar que impedía realizar acciones que afectaran el ecosistema de las islas. Entre las irregularidades detectadas, se mencionaron la eliminación de vegetación, movimientos de suelo y la construcción de estructuras que modificaron el flujo natural del agua.
El delito imputado está vinculado a la obstrucción del uso de aguas públicas, lo que incluye ríos, arroyos y canales. Las intervenciones se realizaron en un área natural protegida, lo que agravó la situación judicial de los acusados.
Obras y modificaciones en el Delta
Las investigaciones determinaron que en el lugar se realizaron trabajos sobre el arroyo Colorado, en su conexión con el arroyo Los Laureles. Allí se detectaron obras como la colocación de bloques de hormigón (“tetrápodos”), muros de contención y movimientos de tierra que alteraron el paisaje en más de 100 metros.
También se constató la eliminación de vegetación en unas 121 hectáreas mediante maquinaria pesada. Estas acciones impactaron directamente sobre el equilibrio natural del humedal, según informes técnicos incorporados a la causa.
El predio en cuestión pertenece al Estado provincial y había sido otorgado a la empresa para actividades ganaderas. Sin embargo, las obras realizadas excedieron ese uso permitido y afectaron el ambiente.
Informes técnicos y consecuencias
Peritajes de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos confirmaron que las intervenciones modificaron el paisaje natural y aceleraron procesos de erosión en la zona. Además, se detectaron cambios en el curso del agua, con trabajos de profundización y ensanche que podrían afectar el escurrimiento en caso de inundaciones.
Los informes también señalaron que las construcciones dentro del predio —como viviendas, muelles y estructuras— contribuyeron a la alteración del entorno natural. Estas modificaciones impactaron en la biodiversidad y en las funciones propias del ecosistema de humedales.
En base a estos elementos, el juez dispuso el procesamiento del gerente, un encargado y otro empleado de la firma, además de un embargo de dos millones de pesos para cada uno.
Avance de la causa
El expediente se originó tras una presentación realizada en 2023 por el entonces intendente de Victoria, Domingo Maicco, que alertó sobre posibles violaciones a la medida judicial vigente. A partir de allí, se llevaron adelante inspecciones, informes y peritajes que permitieron avanzar en la investigación.
Los imputados ya fueron notificados de la resolución y apelaron el procesamiento. La definición ahora quedará en manos de la Cámara Federal de Paraná, que deberá resolver si confirma o revoca la medida. (Con información de Era Verde)