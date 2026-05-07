Hallaron muerto a un gendarme de 28 años

Un gendarme de 28 años fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el barrio TGN de la ciudad salteña de Tartagal. Gustavo Daniel Aquino fue encontrado por sus compañeros quienes se acercaron al lugar debido a que el joven no se había presentado a trabajar.

Según información de los medios locales, tras encontrarlo, los uniformados dieron aviso a la Policía. El alerta ingresó a las 10.30 al sistema de emergencias 911 y los efectivos constataron el deceso del gendarme en el lugar.

En tanto, los policías dieron aviso al personal de Criminalística para que realice los peritajes pertinentes y, hasta el momento no trascendieron los resultados de la autopsia, pero la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el joven se habría quitado la vida.

El gendarme era oriundo de Formosa, se encontraba prestando servicio en el Escuadrón 54 de Tartagal y residía solo en esa vivienda del barrio TGN, en la intersección de las calles 12 de Octubre y 13 de Septiembre.

Su deceso se suma a otros casos de fallecimientos de miembros de una fuerza de seguridad en Tartagal durante 2026.

En enero, un soldado voluntario de 25 años, que cumplía funciones en el Regimiento de Infantería de Monte 28, del Ejército Argentino, fue hallado sin vida en su domicilio y el primero de mayo pasado, el suboficial retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Vázquez, murió en la provincia de San Juan por sobredosis.