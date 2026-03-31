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Sociedad Impacto de las altas temperaturas

Hallaron más de 15 vacas muertas por las altas temperaturas en un campo entrerriano

Vecinos alertaron sobre la presencia de animales muertos en un campo cercano a la Ruta 12, en Nogoyá. La Policía constató que serían alrededor de 18 bovinos afectados por las altas temperaturas.

31 de Marzo de 2026
Vacas muertas por el calor en un campo de Nogoyá
Vacas muertas por el calor en un campo de Nogoyá Foto: Info Contenidos E.R

Vecinos alertaron sobre la presencia de animales muertos en un campo cercano a la Ruta 12, en Nogoyá. La Policía constató que serían alrededor de 18 bovinos afectados por las altas temperaturas.

Más de 15 vacas fueron halladas muertas como consecuencia de la ola de calor en un campo ubicado en cercanías de la Ruta 12, frente a una estación de servicio en Nogoyá, según se constató durante la jornada del lunes.

 

El hecho fue advertido por vecinos de la zona, quienes enviaron imágenes que mostraban la presencia de varios animales sin vida en el lugar. A partir de esto, se dio aviso a la Jefatura Departamental Nogoyá, que acudió de manera inmediata para verificar la situación.

 

Al arribar al campo, el personal policial corroboró que se trataba de aproximadamente 18 animales bovinos muertos, en lo que sería una consecuencia directa de las elevadas temperaturas registradas en los últimos días.

Tras constatar el hecho, los efectivos dieron intervención al propietario de los animales, quien fue notificado sobre lo ocurrido. Según se indicó, el dueño se haría presente en el lugar para retirar los animales.

 

Consecuencias de la ola de calor

Las condiciones climáticas extremas pueden provocar severos efectos en el ganado, especialmente cuando no cuentan con suficiente sombra, agua o condiciones adecuadas para mitigar el calor.

 

En las últimas jornadas, el calor agobiante se está registrando en gran parte del país, a la espera que las condiciones mejoren.

 

Temas:

Vacas calor Nogoyá Campo
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