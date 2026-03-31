Detectaron garrapatas en camiones con ganado y ordenaron su regreso a origen

Durante controles viales, detectaron garrapatas en camiones que transportaban ganado. Intervinieron organismos sanitarios y se dispuso el regreso de los transportes de animales a su lugar de origen.
Detectaron garrapatas en camiones con ganado durante operativos de control en rutas de Entre Ríos y se dispuso el regreso de los transportes a sus lugares de origen, tras la intervención de organismos sanitarios y fuerzas de seguridad.
El primero de los procedimientos se registró el viernes a las 19:05 en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde se detuvo la marcha de un camión Scania G360 con semirremolque que transportaba bovinos y vaquillonas desde Sauce, provincia de Corrientes, con destino a Santa Fe.
Durante la inspección, se constató la presencia de garrapatas vivas en la tropa, lo que motivó la inmediata intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.
Ese mismo día, en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, se realizó un segundo operativo con resultados similares. Allí se controló un camión con semirremolque conducido por un transportista oriundo de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires.
El vehículo trasladaba 55 bovinos desde Mburucuyá, Corrientes, hacia la misma localidad bonaerense.
Al momento del control, se detectó la presencia de garrapatas en los animales, lo que derivó en la intervención de SENASA, FUCOFA y personal de Delitos Rurales, quienes labraron las actas correspondientes.
Medidas adoptadas
En ambos casos, las autoridades dispusieron el regreso de los transportes y de los animales a sus lugares de origen, conforme a los protocolos sanitarios vigentes.
Estas medidas buscan evitar la propagación de enfermedades y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias en el traslado de ganado.
Controles en rutas
Desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informaron que estos operativos forman parte de un trabajo permanente en rutas provinciales y nacionales.
Según indicaron, los controles se realizan en el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia y tienen como objetivo prevenir delitos y reforzar la seguridad vial.
Además, remarcaron que se intensifican las inspecciones en el transporte de animales para verificar condiciones sanitarias y documentación correspondiente con el fin de reforzar los controles y evitar irregularidades en el traslado de ganado.