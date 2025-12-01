“Si vas armado, vas a desgraciar”, apuntó el hermano de joven asesinado tras fiesta de egresados

El crimen de Gerónimo Carabajal, el joven de 26 años asesinado a la salida de una fiesta de egresados en la localidad de Melo, sigue generando conmoción en el sur de la provincia de Córdoba.

Su hermano brindó un duro testimonio en Arriba Córdoba y reconstruyó cómo se desató la violenta riña que terminó con la vida del joven. Según su relato, todo comenzó cuando una camioneta “dio la vuelta a la manzana y se frenó al frente para buscar riña”. El joven insistió en que no había ningún motivo para la pelea: “De parte nuestra no hay motivo. Esa chata estacionó frente al salón a buscar pelea”.

Contó que uno de sus invitados fue golpeado y que, al intervenir para separarlos, comenzó el enfrentamiento: “Este sujeto salió para atrás junto a mi hermano más chico, y Gerónimo intercedió. Si no, iba a ser mi hermano más chico el que recibía la puñalada”.

También reveló que conocía a los agresores, aunque su familia y amigos no: “Los conozco porque son familiares de una chica, pero jamás mis hermanos se habían cruzado con ellos”.

El hermano de Gerónimo remarcó que había gente alcoholizada, aunque todos conscientes, e insistió en que la pelea fue completamente absurda. “No puede ser que un festejo tan lindo termine en esta desgracia. Fue sin sentido”, indicó.

Además, aseguró que los atacantes llevaban un arma blanca y se indignó: “Si vas armado, vas a desgraciar. No sos normal”. Por el hecho hay un detenido de 30 años, aunque aún se investiga si el autor material es él y podría haber más aprehensiones.

"Me estoy muriendo", las últimas palabras de Gerónimo a su papá

José María Carabajal, padre de Gerónimo, también describió el dramático momento en el que encontró a su hijo herido a la salida de una fiesta de egresados. "Yo no vi nada. Fueron cinco minutos que me fui a buscar el auto y, cuando volví, lo encontré tirado, asistido por una paramédica que habíamos contratado para el evento", relató. Explicó a Cadena 3 que fueron sus otros hijos quienes presenciaron parte del episodio y que todo lo que sabe proviene de su relato y de un video que circuló posteriormente.

Según reconstruyó, el conflicto se inició con una discusión menor entre su hijo y un primo. "Empezó por una simple pavada. Gerónimo lo sacó, lo calmó, lo cargó en el auto y se lo llevaron. Después todo quedó tranquilo", detalló.

Carabajal contó que se retiró unos minutos para buscar el auto y cargar a un familiar. "Le dije a mi hijo: 'Teneme la torta y el centro de mesa, voy a buscar el auto'", recordó. Mientras estaba en ese trayecto, se habría producido el ataque fatal.

De acuerdo con lo que le relataron testigos, una camioneta blanca con cuatro o cinco ocupantes realizó una maniobra en "U" sobre la avenida principal de Melo y habría intercambiado palabras con Gerónimo. "El chico se acercó a la camioneta y uno de ellos le pegó una piña que le reventó la nariz y la boca", afirmó. Después de ese golpe inicial, ocurrió la agresión con arma blanca.

"Cuando volví, encontré a mi hijo apuñalado y a la gente gritando, sin entender qué pasaba", señaló. En ese instante, un padre de otro egresado lo enfrentó con la noticia: "Me dijo: 'José, es tu hijo. Lo apuñalaron'".

Entre lágrimas, Carabajal recordó las últimas palabras de Gerónimo: "El último aliento que me dijo fue: 'Me estoy muriendo'. Es lo único que me queda".