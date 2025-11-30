Asesinaron a puñaladas a un joven a la salida de una fiesta de egresados en Córdoba

El fatal enfrentamiento ocurrió al finalizar la fiesta de egresados. El sospechoso de 30 años está detenido. Gerónimo Carabajal, de 26 años, murió tras ser apuñalado en una pelea. Distintos clubes expresaron sus condolencias tras el episodio fatal.
Un trágico suceso de violencia conmocionó a la localidad de Melo, en el sur de Córdoba, donde un joven de 26 años, identificado como Jerónimo Carabajal, perdió la vida tras ser apuñalado en la vía pública en las primeras horas de este domingo.
Según supo Agencia Noticias Argentinas, el fatal enfrentamiento ocurrió al finalizar la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, que se celebraba en el salón de la Sociedad Italiana.
Testigos relataron que una discusión entre varias personas escaló rápidamente a una riña que culminó con el ataque letal contra Carabajal.
El agresor, un hombre de 30 años, se dio a la fuga inmediatamente a bordo de una camioneta blanca. El vehículo fue captado en un video que circuló en redes sociales, lo que facilitó su búsqueda. Horas más tarde, la Policía logró detener al sospechoso.
Actualmente, las autoridades se encuentran investigando las causas que desencadenaron la violenta discusión y trabajando para esclarecer por completo el trágico hecho.
Un padre joven y futbolista
Oriundo de Serrano, Gerónimo era padre y formaba parte del Club Atlético Villa Plomo, donde jugaba en primera. La noticia golpeó de lleno a la institución, que publicó un mensaje cargado de tristeza: “Gerónimo Carabajal, descanse en paz. Expresamos nuestro profundo pesar ante la pérdida de nuestro querido jugador”, expresaron en un comunicado.
En Instagram, el club que participa de la Liga Regional de Laboulaye, agregó: “QEPD loquito lindo. Te vamos a extrañar en el Villa. Gracias por todo”.