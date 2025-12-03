"Fue una boludez de viejos": habló el amigo de uno de los argentinos detenidos por robo en Miami

La detención de cinco argentinos de Mendoza en Miami por robar en el shopping Dolphin Mallgeneró sorpresa entre sus allegados. Diego Luis Xiccato, uno de los imputados, recibió la defensa de un amigo y colega del rubro de la peluquería. “No es un mal chico. Jamás lo vi en nada raro”, aseguró el coiffeur, sorprendido por la noticia.

Entre risas nerviosas, intentando procesar lo ocurrido con quien conoce desde hace más de 30 años, el hombre sostuvo que ninguno de los cinco argentinos tiene antecedentes delictivos. “Fue una boludez de viejos cho* que se habrán querido hacer los adolescentes y la cag*”, dijo en diálogo con Eltrece.

Según su relato, el grupo había viajado a Estados Unidos para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos. “Pobre. Es una situación de m*”, lamentó.

Quiénes son los acusados y qué se sabe del caso

Los cinco argentinos fueron detenidos el domingo por la Policía de Sweetwater, acusados de sustraer mercadería en distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de Florida. Según las autoridades, las cámaras de seguridad muestran que los implicados planificaron el hurto.

Los sospechosos fueron identificados como Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45. Todos ellos enfrentan cargos por orquestar un plan para defraudar y por robo minorista.

Tras su detención, la jueza Mindy Glazer les fijó una fianza para cada uno de ellos y este miércoles serían deportados a la Argentina, de acuerdo a las primeras informaciones.

Como se dijo anteriormente, Xiccato es peluquero. Aparo Orlando vive en el departamento mendocino de Godoy Cruz. En sus redes sociales suele publicar fotos con vehículos de alta gama, sobre todo motocicletas. Según el diario local MDZ, el hombre tuvo además un pasado vinculado con el automovilismo.

Zuloaga Arenas tiene domicilio en Godoy Cruz y Rua estaría viviendo actualmente en la ciudad de Miami. En el caso de Moyano, su residencia está en el barrio Los Tilos de Las Heras.

Cómo fue el operativo policial y qué se les atribuye

El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la Policía de Sweetwater detectaron movimientos sospechosos en el estacionamiento del Dolphin Mall, ubicado en 11401 NW 12th Street. Según el reporte policial, las cámaras de seguridad captaron al grupo ingresando a una tienda Burlington, seleccionando valijas y retirándose sin pagar.

Argentinos acusados por robos en el Dolphin Mall

Luego, los sospechosos ingresaron a locales de Columbia y The North Face, donde presuntamente ocultaron mercadería dentro del equipaje. Dos de ellos fueron vistos también en una tienda Tommy Hilfiger antes de que el grupo fuera interceptado en una parada de colectivo cercana.

Entre todos transportaban mercadería por un valor superior a US$ 2000: dos llevaban productos por unos 950 dólares y el resto superaba los 1100. Las autoridades de Florida clasificaron el hecho como parte de un esquema organizado de robos al por menor.