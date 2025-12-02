Los cinco argentinos fueron liberados bajo fianza en Miami y no podrán volver al shopping donde robaron

Cinco turistas argentinos quedaron en libertad bajo fianza en Miami tras permanecer casi 48 horas detenidos en una alcaidía del condado de Miami-Dade, acusados de integrar una banda dedicada a cometer robos en el reconocido centro comercial Dolphin Mall. La jueza Mindy Glazer, encargada de la audiencia, les leyó los cargos y les impuso la prohibición de acercarse al shopping “de por vida”.

Los acusados fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos enfrentan cargos por crimen organizado para defraudar, robos múltiples, robo al por menor y gran robo, según la imputación fiscal.

En el video público de la audiencia, los cinco argentinos aparecen con el traje naranja característico de los reclusos de Estados Unidos. La jueza Glazer, con la asistencia de un traductor, les ofreció un defensor público; sin embargo, ninguno calificó para el beneficio por tener trabajo estable y propiedades en Argentina.

Durante la audiencia, Juan Pablo Rua preguntó a la magistrada: “¿Una vez que pague la fianza puedo irme?”. La jueza respondió: “Exacto, ya lo dejamos liberado una vez abonado el dinero. Caso contrario, quedará detenido a la espera del juicio”. Todos aceptaron pagar la garantía exigida, que funciona como un contrato entre el acusado y la Justicia para asegurar que se presentarán al debate judicial.

Fuentes consultadas por TN indicaron que los turistas podrían ser deportados este miércoles, aunque aún no hay confirmación oficial.

Cómo fue el operativo policial y qué se les atribuye

El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la Policía de Sweetwater detectaron movimientos sospechosos en el estacionamiento del Dolphin Mall, ubicado en 11401 NW 12th Street. Según el reporte policial, las cámaras de seguridad captaron al grupo ingresando a una tienda Burlington, seleccionando valijas y retirándose sin pagar.

Luego, los sospechosos ingresaron a locales de Columbia y The North Face, donde presuntamente ocultaron mercadería dentro del equipaje. Dos de ellos fueron vistos también en una tienda Tommy Hilfiger antes de que el grupo fuera interceptado en una parada de colectivo cercana.

Entre todos transportaban mercadería por un valor superior a US$ 2000: dos llevaban productos por unos 950 dólares y el resto superaba los 1100. Las autoridades de Florida clasificaron el hecho como parte de un esquema organizado de robos al por menor.

Las fianzas y cargos de cada acusado

Diego Luis Xiccato (46), peluquero mendocino con una cadena de locales, fue señalado en las cámaras “robando y poniendo las cosas en su maleta”, según la jueza, quien agregó que la propia valija también había sido sustraída. Su fianza total fue fijada en US$ 4500.

Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), conocido piloto de motocross mendocino, recibió una fianza de US$ 4500 y la orden estricta de mantenerse alejado del Dolphin Mall.

Juan Pablo Rua (45), trabajador de una empresa de comunicación y habitué de Miami, enfrenta cargos por esquema organizado, defraudación y gran robo. Sus fianzas oscilan entre US$ 500 y US$ 2500.

Sebastián Luis Moya (41) recibió la fianza más alta: US$ 5000. Fue imputado por cuatro cargos, incluidos esquema organizado y conspiración. La jueza recordó que ya tenía una condena previa por robo en 2024.

Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) fue acusado por crimen organizado y robo “petit”, con una fianza de US$ 3500.

Según investigadores, ninguno posee residencia en Estados Unidos y actuaban como una “banda organizada”. El viaje tenía como fecha de regreso este miércoles, pero todo indica que sus planes cambiaron abruptamente.