Emboscaron y asaltaron a un grupo de argentinos que iban en un tour de compras en Chile

Golpe Comando en Chile. En la madrugada de este jueves, un grupo de al menos 60 turistas argentinos sufrió un violento robo en la Región Metropolitana de Chile. Los pasajeros, en su mayoría provenientes de Mendoza, viajaban en un micro con destino a la zona de Estación Central para realizar un tour de compras cuando fueron emboscados por al menos cinco delincuentes armados. El asalto ocurrió cerca de las 6 de la mañana, poco después de que el contingente cruzara al país vecino por el Paso Los Libertadores.

Según la información de la policía chilena, el micro fue interceptado cuando circulaba por la ruta a la altura de la cuesta Chacabuco. En ese momento, al menos dos vehículos bloquearon el paso del colectivo. De ellos descendieron varios delincuentes con el rostro cubierto y armados. "Se paró un auto al lado del micro con un señor mayor y una chica y advirtió que el micro tenía la rueda pinchada. El chofer bajó para fijarse y ahí nos rodearon tres autos con personas armadas, golpearon al chofer, subieron a la cabina, le pegaron a la gente y le apuntaron con armas", relató Tomás, uno de los pasajeros.

El micro fue rápidamente tomado bajo control por los delincuentes, quienes obligaron al conductor a continuar a baja velocidad mientras registraban el colectivo y robaban a los pasajeros. "El chofer iba manejando mientras le apuntaban y requisaban todo el micro, sacando celulares, mochilas, plata, cosas electrónicas, en ambos pisos del bus", describió Tomás. En total, al menos 28 de los turistas fueron víctimas directas del robo.

La violencia del asalto y la huida de los delincuentes

El conductor del micro también relató cómo se produjo el inicio del asalto. "Cuando giramos para empalmar la ruta que nos saca a Santiago, un vehículo me hace señas de luces, no me podía sobrepasar pero cuando pudo, una chica me marca que teníamos un problema con la rueda", comentó. Al detenerse para revisar el presunto desperfecto, el chofer advirtió que había sido víctima de una emboscada. "Ahí paramos para revisar y atrás del bus ya habían parado tres vehículos. Bajaron como 12 personas en total y nos encañonaron", añadió.

El conductor detalló la violencia con la que los delincuentes actuaron. "Nos mantenían amenazados, nos decían que no nos moviéramos, nos decían que nos iban a matar. Nos pegaban en la cabeza, nos ponían el revólver en la rodilla", explicó. Según su relato, los asaltantes actuaron de forma metódica y selectiva. "Iban seleccionando todo lo de valor y lo guardaban en mochilas", destacó.

Tras lograr su cometido, los delincuentes huyeron en los vehículos en los que habían llegado. "Luego se bajaron y huyeron en los mismos vehículos en los que habían llegado", concluyó el conductor.

Sospechas sobre la nacionalidad de los delincuentes

Según las declaraciones del chofer, "los ladrones no tenían acento chileno, eran venezolanos y colombianos, por lo que pudimos detectar", afirmó, describiendo la forma en que se comunicaban entre ellos durante el ataque. Aunque la policía chilena aún está investigando el caso, la violencia con la que actuaron y la rapidez con la que huyeron hace pensar en una operación planificada con antelación.

Este robo no solo dejó a los turistas sin sus pertenencias, sino también con una profunda sensación de inseguridad, ya que muchos de ellos perdieron sus documentos, lo que complica su regreso a Argentina. "Ahora hay que esperar al consulado porque muchos perdieron sus documentos y no pueden volver", explicó uno de los pasajeros afectados.

(Con información de TN)