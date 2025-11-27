Hallaron un cuerpo en Chile e investigan si es el argentino arrastrado por el mar

Un cuerpo fue encontrado este jueves por la mañana en la costa de Coquimbo, Chile, y las autoridades investigan si corresponde al adolescente argentino que había sido arrastrado por el mar hace casi dos semanas. El hallazgo se produjo minutos antes de las 9.30, cuando la Lancha de Servicio General (LSG) realizaba un patrullaje de fiscalización pesquera en la bahía.

Los tripulantes divisaron el cuerpo en las cercanías de la playa 4 Esquinas y dieron aviso inmediato al Ministerio Público para coordinar el operativo de recuperación. Personal naval retiró el cuerpo del agua y lo trasladó al Muelle de Pasajeros para su derivación al Servicio Médico Legal (SML), donde se realizará la identificación oficial.

Fuentes oficiales señalaron que no se descarta que se trate de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años desaparecido el 17 de noviembre. La identidad será confirmada en las próximas horas.

Continuaron la búsqueda pese al cierre del operativo oficial

El cuerpo apareció pese a que las búsquedas formales habían finalizado el 24 de noviembre, cuando se dio por finalizado el operativo que se extendió durante varios días. Incluso el 23 se había realizado una emotiva despedida simbólica al joven, cuya familia y amigos lo despidieron en la playa.

A pesar del cierre del rastrillaje oficial, la Autoridad Marítima había instruido que todas las unidades navales y patrullas terrestres mantuvieran la vigilancia durante sus actividades operativas. Este monitoreo permanente permitió detectar el cuerpo durante la navegación de este jueves.

La desaparición del adolescente conmocionó a la comunidad local y a Argentina, donde las imágenes de la despedida circularon ampliamente.