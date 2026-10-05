El glaciar Perito Moreno registró un retroceso récord en apenas cien días

El frente del glaciar se alejó unos 910 metros de la península de Magallanes. Expertos advirtieron que el marcado retroceso podría continuar durante próximos años.
El glaciar Perito Moreno registró un retroceso sin precedentes al alejarse unos 910 metros de la península de Magallanes en apenas cien días. El desplazamiento superó la marca documentada en 1899, cuando el frente de hielo había retrocedido alrededor de 750 metros.
El fenómeno fue detectado mediante el monitoreo realizado por Glaciarium junto con la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares. Los especialistas señalaron que la aceleración podría continuar durante los próximos años debido a una combinación de factores climáticos y características del terreno sobre el que se desplaza el hielo.
Luciano Bernacchi, uno de los directores de Glaciarium, explicó que uno de los elementos centrales sería la pérdida de contacto del glaciar con una formación rocosa subacuática que durante años funcionó como un punto natural de apoyo.
El punto de apoyo que perdió el glaciar
“Cuando se empezó a achicar, se pudo encontrar en el fondo del lago una morena, que es como una montaña de rocas que el glaciar ha empujado”, explicó Bernacchi.
El lago Argentino alcanza aproximadamente 160 metros de profundidad en algunos sectores. Sin embargo, en la zona donde se encuentra esa formación rocosa, el fondo asciende hasta aproximadamente 60 metros.
La pérdida de ese punto de apoyo habría favorecido una mayor inestabilidad del frente de hielo. “Es de esperar que en los próximos años el glaciar siga en un retroceso muy marcado”, advirtió el especialista, quien sostuvo que esa tendencia podría mantenerse si el hielo no encuentra otra estructura que vuelva a sostenerlo.
El seguimiento mediante vuelos periódicos con drones comenzó en mayo de 2025 y permitió establecer con mayor precisión los cambios experimentados por el glaciar.
Entre el 24 de febrero y el 4 de junio de 2026, el Perito Moreno perdió aproximadamente 0,65 kilómetros cuadrados de superficie. Esa cifra se sumó a los 0,81 kilómetros cuadrados registrados durante el verano austral 2025-2026.
De esta manera, la pérdida acumulada alcanzó aproximadamente 1,46 kilómetros cuadrados durante el período analizado.
Por qué retrocede el glaciar
Los especialistas aclararon que el comportamiento no podía explicarse exclusivamente por una variable. Además de las condiciones climáticas, incidieron la profundidad del agua y las características del lecho rocoso.
“El retroceso de los glaciares que terminan en el agua responde no solo a la variable climática, sino que también influye la profundidad del agua y la forma del lecho rocoso. Es un conjunto de situaciones topográficas y climáticas”, explicó Bernacchi.
La situación representó un cambio significativo para el Perito Moreno, que durante años había mostrado una estabilidad poco habitual frente al retroceso observado en otros glaciares de la Patagonia.
De la estabilidad a un retroceso acelerado
Entre 1999 y 2013, la posición del frente del Perito Moreno había variado menos de 50 metros. Sin embargo, desde 2018 comenzaron a detectarse señales más evidentes de retroceso.
Los estudios también mostraron una aceleración en el descenso de la superficie frontal. Entre 2000 y 2019, la tasa estimada había sido de aproximadamente 0,34 metros anuales, mientras que entre 2019 y 2024 ascendió a unos 5,5 metros por año.
El comportamiento reciente profundizó esa tendencia. El desplazamiento de alrededor de 910 metros registrado en apenas cien días superó incluso el antecedente de 1899 y abrió nuevos interrogantes sobre la evolución futura de uno de los glaciares más emblemáticos del país.
Uno de los principales atractivos de la Patagonia
El glaciar Perito Moreno está ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, y constituye uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la Patagonia argentina.
Cada año recibe entre 500.000 y 700.000 visitantes, atraídos especialmente por su enorme frente de hielo y los desprendimientos que pueden observarse desde las pasarelas ubicadas frente al glaciar.
Los especialistas continuarán con el monitoreo mediante drones para determinar cómo evoluciona el frente y establecer si la aceleración observada durante los últimos meses se mantiene.
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