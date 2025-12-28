Fotos y videos: llovieron 54 milímetros en Feliciano y hay calles anegadas

La ciudad de Feliciano volvió a ser golpeada por un fuerte diluvio que se registró desde las primeras horas de la mañana de este domingo y que, en muy poco tiempo, generó calles completamente anegadas. Según el último informe al que accedió Elonce, hasta pasadas las 15 horas ya habían caído 54 milímetros de agua, superando incluso las previsiones iniciales del pronóstico meteorológico.

Las intensas precipitaciones se desarrollaron de manera sostenida y con una fuerte intensidad, lo que provocó que el sistema de desagües se viera rápidamente desbordado. Vecinos de distintos barrios reportaron dificultades para circular y el ingreso de agua en algunas viviendas, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre evacuaciones.

Otra imagen de la acumulación del agua en las calles. Foto: Despierta Feliciano.

El mal tiempo continuaba durante la tarde y, de acuerdo a los reportes meteorológicos, se prevé que las condiciones inestables persistan en el departamento. Desde las autoridades locales se recomendó extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Calles anegadas y cloacas desbordadas en distintos puntos

Imágenes y videos registrados por vecinos de Feliciano mostraron escenas de gran impacto, con el agua corriendo a gran velocidad por arterias como Honduras y Buenos Aires. En esas zonas, la acumulación de lluvia generó verdaderos ríos urbanos que dificultaron el tránsito vehicular y peatonal, indicó Feliciano Despierta.

Asimismo, se precisó que en varias zonas de la ciudad se observaron tapas de cloacas levantadas por la presión del agua, una situación que representa un riesgo adicional para quienes circulan por la vía pública. Estas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, reflejando la magnitud del fenómeno en cuestión de minutos.

Alerta meteorológica y lluvias por encima de lo previsto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta por tormentas que incluía a Feliciano y a otros departamentos cercanos. En un informe difundido el sábado por la tarde, se anticipaban “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, para los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia.

Si bien el pronóstico inicial indicaba una probabilidad máxima de hasta 50 milímetros de lluvia durante las primeras horas del domingo, el registro en Feliciano ya alcanzó los 54 milímetros, superando las estimaciones previstas. No se descarta que el acumulado continúe aumentando si persisten las precipitaciones.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados y tomar medidas preventivas, especialmente en zonas bajas o con antecedentes de anegamientos, ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas.

Foto: Despierta Feliciano.

Segunda vez en el mes que Feliciano enfrenta un fenómeno similar

Este nuevo episodio se suma a un antecedente reciente que aún permanece en la memoria de los vecinos. El pasado 8 de diciembre, Feliciano había sufrido un fenómeno meteorológico de mayor magnitud, cuando cayeron alrededor de 240 milímetros de agua a lo largo de casi toda la jornada.

Aquella vez, los anegamientos afectaron numerosos barrios y calles, y varias familias debieron abandonar sus viviendas debido al avance del agua. Incluso se desplegó asistencia para los damnificados, en uno de los eventos climáticos más intensos registrados en la localidad en los últimos años.