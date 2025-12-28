Alerta por tormentas a corto plazo en Paraná y otros departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas a corto plazo que afectará a Paraná, Diamante, Tala, Nogoyá y Victoria, entre otros departamentos de Entre Ríos. La alerta, que comenzó a las 14:37 horas de hoy, prevé que las condiciones climáticas se intensifiquen en las próximas dos horas. Además de las localidades mencionadas, la advertencia también alcanza algunas ciudades de la vecina provincia de Santa Fe, como San Jerónimo y Las Colonias.

Según los pronósticos, se espera que el área afectada experimente tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo. Este tipo de fenómenos climáticos pueden generar condiciones peligrosas para los habitantes, por lo que se recomienda tomar precauciones inmediatas. Los ciudadanos deben estar alertas a los cambios climáticos y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades para evitar situaciones de riesgo.

Medidas de seguridad ante la alerta por tormentas

El SMN ha destacado una serie de medidas de seguridad a seguir para miniizar los riesgos de las tormentas que se aproximan. En primer lugar, se aconseja a la población retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. También se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas, además de evitar refugiarse bajo marquesinas, árboles, postes o carteles publicitarios, que podrían caer debido a las ráfagas.

Paraná y Santa Fe, las zonas implicadas. Foto: SMN.

En cuanto a la seguridad en interiores, las autoridades instan a permanecer en lugares cerrados como casas, escuelas o edificios públicos. También se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda, para prevenir posibles accidentes eléctricos. Además, se debe evitar el uso de teléfonos con cable, ya que podrían ser peligrosos durante una tormenta eléctrica.

Las ciudades más afectadas por la alerta incluyen a Paraná, Diamante, Nogoyá, Tala y Victoria, así como San Jerónimo y Las Colonias, en Santa Fe. En estas áreas, se espera que las condiciones climáticas empeoren en las próximas horas, por lo que es crucial que los residentes sigan las indicaciones de las autoridades locales.

El SMN seguirá monitoreando la situación y actualizará la alerta en caso de ser necesario. Es fundamental que los habitantes de las zonas afectadas mantengan la calma y tomen las medidas de seguridad adecuadas para garantizar su bienestar y el de sus familias durante este episodio de mal tiempo.