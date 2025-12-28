Alerta amarilla por calor extremo: se aproxima una máxima de 37ºC en la despedida del año

El verano arrancó con todo y este último fin de semana de diciembre se volvió un horno en el territorio entrerriano y la región. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por calor extremo para este domingo que abarca a los departamentos del sur provincial (Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Uruguay, Tala y Colón) y se extiende también a otras siete provincias. De acuerdo a los datos del SMN, se pronostica un pico de 37ºC en la víspera de Año Nuevo.

¿Qué significa que el calor llegó un nivel de alerta amarilla? Básicamente, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

La advertencia emitida por el SMN este domingo abarca la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, buena parte de la Provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, sur de San Luis, este de Mendoza, sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; y el norte de Misiones.

Lo que viene en la ciudad de Paraná es una racha de calor extremo con poco respiro, al menos hasta terminar el año. Este domingo el termómetro superaba los 28ºC a las 11 de la mañana, pero la sensación térmica era de 31.7ºC, superando así la máxima prevista en 30ºC para la jornada. Esa secuencia será la más benévola, porque lo que sigue es más extremo.

El lunes será un día parcialmente nublado con un piso de 22ºC y una máxima de 33. El martes seguirá subiendo la temperatura, con un pico de 36ºC para la tarde.

¿Cómo será la víspera de Año Nuevo? Sofocante. El miércoles 31 de diciembre será el día más caluroso de esta secuencia con una mínima de 24ºC por la mañana y una máxima de 37 hacia la tarde-noche, según el pronóstico del SMN.

Para el jueves, en el primer día del Año Nuevo, se anuncia que las marcas térmicas rondarán entre los 25 y 36ºC; y se espera un leve descenso de las temperaturas hacia el viernes: una mínima de 24ºC y una máxima de 34.

No están previstas precipitaciones para la primera semana del 2026.

Recomendaciones para prevenir golpes de calor y descompensaciones

Entre los consejos principales, resaltaron la necesidad de incrementar la ingesta de agua a lo largo del día, y advirtieron que no se debe esperar a sentir sed para hidratarse, según indicaron los especialistas. Asimismo, los expertos recomendaron además evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, periodo en el que suelen registrarse los valores térmicos más elevados.

Entre las medidas sugeridas por el SMN, se enfatizó la importancia de elegir comidas ligeras, priorizando frutas y verduras, y limitar la actividad física intensa durante las horas más calurosas. De la misma forma, también recomendaron utilizar ropa holgada, liviana y de colores claros, así como permanecer en espacios bien ventilados o con aire acondicionado para mitigar el impacto del calor.

En línea con esto, el organismo meteorológico incluyó otras sugerencias, como evitar el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas, utilizar sombrero y anteojos oscuros para protegerse de los rayos solares, y prestar atención especial a bebés y adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo frente a estas condiciones.

Además, destacaron la importancia de reconocer los síntomas asociados al golpe de calor, como dolor de cabeza, náuseas, debilidad muscular y confusión, para actuar de manera rápida ante cualquier señal de alerta. Si al refrescarse la sintomatología persiste, se advierte que será necesario acudir al médico.