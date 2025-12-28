Tras una mañana agobiante, llegó la lluvia a Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Luego de varias horas de intenso calor, la lluvia en Paraná trajo alivio durante la tarde, acompañada por viento y un marcado descenso de la temperatura.
La esperada lluvia en Paraná se hizo presente este domingo por la tarde luego de una mañana marcada por condiciones sofocantes que se hicieron sentir con fuerza en la ciudad. Pasadas las 15, el viento comenzó a intensificarse y las primeras gotas marcaron el inicio del cambio de tiempo que muchos aguardaban.
Durante varias horas, la capital entrerriana soportó temperaturas elevadas y una sensación térmica agobiante. Con la llegada de la lluvia, el termómetro registró un descenso abrupto, logrando una baja cercana a los siete grados en poco tiempo, lo que generó alivio en la vía pública y en los hogares.
De acuerdo con los registros del sitio Meteored, tras el inicio de las precipitaciones la temperatura se ubicó en torno a los 26º, con una sensación térmica de 28º, valores considerablemente inferiores a los registrados durante el mediodía.
Alerta meteorológica y evolución del fenómeno
El cambio en las condiciones climáticas había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional. Pasadas las 14, el organismo emitió una alerta por tormenta a corto plazo para la capital entrerriana y la región, advirtiendo sobre la probabilidad de lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica.
La lluvia se desarrolló en ese contexto, confirmando el pronóstico oficial. Si bien las precipitaciones iniciales no se presentaron con violencia extrema, el viento fue protagonista y contribuyó de manera decisiva a disipar el calor acumulado.
En distintos sectores de la ciudad se observaron nubes densas avanzando rápidamente, lo que obligó a peatones y conductores a modificar rutinas ante el cambio repentino del clima.
Recomendaciones ante tormentas
Ante episodios de lluvia en Paraná con viento y posibles tormentas eléctricas, recomiendan extremar precauciones para evitar accidentes. Es importante retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y cerrar puertas y ventanas, manteniéndose alejado de ellas.
También se aconseja no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. En caso de ingreso de agua, se sugiere desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.
Además, se recomienda mantenerse alejado de zonas inundables, no circular por calles anegadas, evitar el contacto con artefactos eléctricos y no utilizar teléfonos con cable. Si se está al aire libre, es fundamental buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo ante descargas eléctricas.