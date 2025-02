Con el show de Banda XXI, la Fiesta Nacional de la Artesanía coronó su 40º edición

Se realizó la novena y última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía en la ciudad de Colón, donde se puso fin a una edición especial por llegar a las 40. Cabe destacar que ante de los últimos artistas también se desarrolló el sorteo del auto entre el público que asistió a la noche final.

Como cada año, Elonce transmitió en vivo desde el lugar en el marco de Nuestras Fiestas, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la región.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Los shows musicales

Banda XXI fue quien se encargó de darle el cierre a la 40º edición de la Fiesta de la Artesanía con mucho entusiasmo y ritmo tropical.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

“Cuando me enamoro”, “No podrás olvidar que te amé”, “Que bonito” y “Te pido perdón” fueron algunos de los hits que decidieron cantar en vivo ante el público entrerriano.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Pitu Otero fue otra de las voces que apareció arriba del escenario pasada las once de la noche, donde se pudo disfrutar de otro gran show.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Entre algunos de los hits que decidió cantar, se destacó “Que ganas de no verte nunca más”, que fue tan característico en la voz de Valeria Lynch.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Pasión y Vida fue otra de las bandas que se subió al escenario y consiguió maravillar al público que vino a disfrutar de la última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Pablo y Mariela fueron uno de los grupos que se presentaron arriba del escenario mayor Rubén Cabrera.

En su caso, mostraron todo el color de la cumbia tropical con la reversión de algunos hits reconocidos.

Testimonio del público y feriantes

Un grupo de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, fue partícipe de la 40º edición con un puesto: “Nosotros hacemos cerámica esmaltado utilitaria. Participamos de la feria desde el 2017. Hoy estamos en la última noche”.

Foto: Elonce

“Un poco por la lluvia se asustó, pero fue una muy linda feria por los 40 años. Generalmente en estos encuentros de artesanos, nos encontramos con gente que solo nos encontramos acá o en Catamarca. Volver a vernos siempre es muy lindo. Es como un punto de encuentro, más allá de que venimos a vender, es volver a encontrarnos con un montón de compañeros que vienen de todo el país”, señaló.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Además, comentó mirar Elonce desde Buenos Aires: “Por las mañanas cuando estamos en el taller, ponemos Elonce para mantenernos informado de lo que pasa en Entre Ríos y lo que va a pasar en la fiesta”.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

“Está divino todo”, comentó una mujer que vino por primera vez a esta edición. Además, detalló que se hará presente en cercanías del escenario mayor Ramón Cabrera.

Fausta, oriunda de Jujuy, comentó que tiene a la venta “veleros, pasa pañuelos, centro de mesa, azucarera, juego de té”. Sobre lo más buscado por el público, los veleros y los centros de mesa son los más elegidos.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Gerónimo Herbel, oriundo de Diamante, fue otro de los feriantes que estuvo presente en la última noche. Estas son las artesanías que hace mi mamá, que es artesana. Ella hace vitro fusión, que es una técnica en la que se pinta el vidrio, se hace con dos placas de vidrio y en el horno, a alta temperatura, toma la forma y se forma la pieza”. Valoró la experiencia y la concurrencia.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Un hombre de Cerrito, localidad ubicada a 50 kilómetros de la ciudad capital, relató: “Hace 14 años que participo en la Fiesta y me dedico a esto”. Las tablas para comer asado varían según su tamaño, pero rondan entre los $46.000 y $70.000 los más grandes.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Israel Barreto, por su lado, en cambio, detalló que su puesto es solamente de exposición y no vende nada: “Es un desafío personal, como un cable a tierra. A los 16 años, empecé a trabajar en una empresa de montaje en mi pueblo, Santa Elena, y ahí salí como soldador. Una vez que aprendés a manejar el fierro, entendés la utilidad que tiene. Después de un tiempo, empecé a hacer herrería y cosas para el hogar, hasta que vi una publicación de Jean-Pierre Augier, un escultor francés, que hace esculturas con herramientas. Ahí me enamoré y empecé tiempo antes de la pandemia. Soy médico, pero el tiempo que me sobraba lo aproveché y empecé a pulir y animarme a nuevas formas. Ahí es donde agarró mayor ímpetu”.

Se sorteó un auto 0 km

Una joven llamada Josefina fue la que consiguió ganar el sorteo del auto, que se llevó adelante tras la presentación de Pitu Otero y previo a que se suban al escenario Banda XXI.