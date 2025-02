Ganador de la Rueca de la Plata sobre el premio: “El reconocimiento siempre está muy bueno”

Néstor Adrián Lázaro fue quien recibió la Rueca de Plata en esta 40º edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, luego de 27 años de oficio. En diálogo con Elonce, contó las sensaciones y las motivaciones que mantiene en su labor tras este logro.

“Es un empuje, una caricia al alma como dicen muchos. El reconocimiento siempre está muy bueno y más este. La rueca este año es de oficio, podía ser cualquier rubro y a mí me premiaron como maestro artesano”, sostuvo el hombre oriundo de Arroyito, provincia de Córdoba.

En la misma línea, resaltó: “Tengo el oficio de ebanista tallador y dorador, que son las iglesias que saben dorar. Ese es mi oficio”.

Uno de los trabajos del ganador a maestro artesano. Foto: Elonce

En su stand exhibía una obra que todavía estaba en proceso de elaboración: “Está en proceso porque esto es un restauro”. En la misma línea, rescató la importancia de estas fiestas populares, que es el diálogo con el público: “Eso es lo más positivo que uno se lleva. Lo positivo es el reencuentro con los artesanos amigos y el diálogo permanente con la gente que pasa y te pregunta”.

Por último, cerró: “En este rubro, los talleres que he dado y doy, lo primero que digo es que esto te tiene que gustar. Si no te gusta, no te pongas. Lleva mucho tiempo y práctica. Uno arranca y va probando. A medida que vas, con los años vas adquiriendo más velocidad y conocimiento o proceso, como cualquier otra cosa”.

“La pasión que uno tiene es la misma. Sí hay trabajos más emotivos que otros, como estos (en relación a sus restauraciones) por lo que se trata esto. Es la misma pasión”, concluyó.