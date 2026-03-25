Feria Internacional del Libro: confirman la fecha límite de inscripción para las editoriales entrerrianas

La provincia de Entre Ríos mantiene abierta la convocatoria para editoriales interesadas en participar en la Feria Internacional del Libro 2026, uno de los eventos culturales más importantes del país. La inscripción estará disponible hasta este viernes 27 de marzo, según confirmó la Secretaría de Cultura.

La propuesta está dirigida a sellos editoriales entrerrianos que deseen formar parte del stand provincial en Buenos Aires, con la posibilidad de exhibir y comercializar sus publicaciones. Además, la iniciativa se enmarca en una política pública orientada a fortalecer la producción editorial local y ampliar su llegada al público nacional.

En diálogo con Elonce, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, remarcó la importancia de esta instancia y precisó que la convocatoria no solo alcanza a editoriales, sino también a autores de la provincia que quieran presentar sus obras en el marco de la feria.

Plazo de inscripción y alcance de la convocatoria

Stopello explicó que la Secretaría ya puso en marcha dos convocatorias vinculadas a la próxima edición de la Feria Internacional del Libro. “Por un lado, autores que quieren presentar su obra en el marco de la feria del libro, en el stand de la provincia de Entre Ríos, y por el otro, hay editoriales de la provincia que quieren participar”, señaló.

Consultado puntualmente sobre los plazos, fue claro al señalar que “hasta este viernes está la convocatoria tanto para autores que quieran presentarse en el marco de la Feria Internacional del Libro que están de la provincia de Entre Ríos, como también a las editoriales que quieran formar parte del stand y participar de la Feria”.

El funcionario indicó además que la decisión de sostener una convocatoria abierta apunta a ampliar la participación. “Si bien tenemos relación y contacto con todas las editoriales, por ahí no sabemos si hay proyectos nuevos que quieran incorporarse”, expresó.

Julián Stopello, secretario de Cultura de Entre Ríos.

Un stand para mostrar la producción entrerriana

Desde el área de Cultura destacaron que la presencia en la Feria Internacional del Libro representa una oportunidad concreta de visibilidad y circulación para el sector editorial entrerriano. En ese sentido, Stopello recordó la experiencia del año pasado y anticipó que este año se repetirá el esquema.

“Ya el año pasado, el stand de Entre Ríos, más allá de tener la editorial oficial, que es la Editorial de Entre Ríos, convocó a las editoriales independientes porque es una vidriera extraordinaria”, afirmó. También sostuvo que la intención es lograr una representación amplia de la producción cultural de la provincia.

“Estamos trabajando en ese sentido y recibiendo también la requisitoria de todos los autores para tener un stand realmente representativo de toda la provincia con la obra que se está generando ahí”, agregó el secretario.

Cuándo será la feria y qué prepara Entre Ríos

La Feria Internacional del Libro se desarrollará entre el 23 de abril y el 11 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Entre Ríos volverá a contar con un espacio propio para mostrar publicaciones, promover autores y generar actividades culturales.

Stopello adelantó que la provincia también tendrá su jornada especial dentro de la programación del evento. “Va a estar el día de Entre Ríos, por supuesto”, aseguró, aunque aclaró que todavía se trabaja en la definición final del horario.