Entre Ríos convoca a editoriales para participar en la Feria Internacional del Libro 2026. La invitación se enmarca en una política pública que busca fortalecer el sector editorial entrerriano, promover la circulación del libro y generar nuevas oportunidades de visibilidad, comercialización y vinculación dentro del ecosistema cultural nacional.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

A través de esta convocatoria pública, se seleccionarán editoriales entrerrianas que podrán exhibir y comercializar sus publicaciones, además de participar en actividades culturales dentro del stand provincial.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas se destaca que el sector editorial forma parte de una cadena de valor que se consolida como un eje estratégico para el desarrollo de la economía creativa entrerriana.

Las editoriales interesadas podrán postularse completando este formulario: Formulario para completar

Para más información: industriasculturales@entrerios.gov.ar