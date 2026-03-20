Alumnos visitaron Museo El Cóndor de San Benito: “Hubo 649 héroes y hay que respetarlos”

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos participaron de charlas en el Museo El Cóndor, impulsado por un veterano de guerra en San Benito, donde reflexionaron sobre la causa Malvinas, los héroes y el valor de la memoria.
Alumnos de la Escuela Nº 28 “3 de Febrero” participaron de una actividad educativa en el Museo "El Cóndor", ubicado en San Benito, donde se abordó la causa Malvinas y la memoria histórica a través del testimonio de un veterano de guerra. La propuesta fue impulsada por Miguel Franco, excombatiente y creador del espacio, quien abrió las puertas del museo para recibir a estudiantes de nivel primario.
La actividad buscó promover la reflexión en las nuevas generaciones sobre la paz, la solidaridad y la historia nacional. En ese sentido, el museo se consolida como un espacio educativo y de transmisión de valores.
Durante la jornada, Elonce rescató el testimonio de los alumnos de quinto grado, quienes compartieron lo aprendido y reflexionaron sobre la importancia del conflicto y sus consecuencias.
Isabela destacó que comprendió que “las guerras no fueron solo en Malvinas, sino también en el país”. Por su parte, Ignacio mencionó la existencia de “seis bases continentales” y reafirmó que las islas “eran nuestras ya de por sí”.
Los estudiantes también recordaron que “hubo 649 héroes”, en referencia a los caídos en la guerra. Además, reflexionaron sobre el valor de quienes participaron del conflicto, señalando que “hay que respetarlos” por el sacrificio realizado. “Ellos muchas veces se alimentaban solo con pan y agua, y aun así lo valoraban con el corazón. Eran soldados que fueron a la guerra y, gracias a ellos, sostenemos a Malvinas y el territorio que nos pertenece”, reafirmó Ignacio.
Otro de los temas abordados fue el rol de los cascos azules, quienes “no van a luchar, sino a ayudar a los países que lo necesitan”, según explicó Benjamín.
Un museo impulsado por un veterano
El Suboficial Mayor y veterano de la Guerra de Malvinas, Miguel Franco, relató que el museo abrió sus puertas el 10 de agosto de 2025, en conmemoración de la Fuerza Aérea Argentina. El espacio fue reconocido a nivel nacional y provincial por su aporte a la difusión de la historia.
Franco explicó que el objetivo del museo es “contar realmente la historia con sencillez, con la verdad”. Además, destacó la importancia de visibilizar el rol de las bases continentales durante el conflicto. También subrayó que los 649 caídos “son los verdaderos héroes” y que deben ser homenajeados permanentemente.
El veterano remarcó que la causa Malvinas sigue siendo central en la identidad nacional. Recordó que participó del conflicto con 22 años y definió esa etapa como “inolvidable”.
“Fue enorme el placer que tuve al defender a la Argentina en la contienda contra Inglaterra y contra la OTÁN. También fue muy significativo conocer a los aviadores de Canberra en Trelew, que operaron desde allí, donde nos encontrábamos con las unidades 110, 108 y el Learjet en el que también se trasladaba Guido Marizza, uno de los héroes máximos entre los 649 caídos. De ese avión, el Learjet T-24, hoy contamos con un fragmento que fue donado por la familia del comandante. Es una fecha imborrable en mi carrera militar y, para quienes estuvimos en el continente, fue una experiencia realmente impresionante”, repasó Franco.
Un espacio abierto a la comunidad
El museo funciona en el domicilio del propio Franco, ubicado en calle Rivadavia 728 de San Benito. Recibe visitas de escuelas de Paraná Campaña y del público en general, con turnos para grupos de entre 15 y 70 personas. La entrada es gratuita y el proyecto se sostiene de manera personal.
La iniciativa busca mantener viva la memoria, generar conciencia y transmitir la historia de la Gesta de Malvinas a las nuevas generaciones.
“Malvinas es un lugar estratégico, comparable en términos geopolíticos con otros puntos clave del mundo, por su ubicación de paso y por los recursos que concentra. Las Islas tienen un valor muy importante y, si bien desde la política se plantea su recuperación, muchas veces esas expresiones quedan en el plano declarativo. La realidad es que se trata de una disputa compleja, pero la convicción de que las Malvinas son argentinas se mantiene firme. Más allá de las posiciones internacionales, es un reclamo histórico. Por eso es fundamental recordar y rendir homenaje a los 649 soldados que dieron su vida, a quienes consideramos los verdaderos héroes”, cerró Franco.