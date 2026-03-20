Avanza la ampliación del hospital en General Ramírez con una inversión de $992 millones

En General Ramírez continúa la ampliación del hospital Nuestra Señora de Luján, con trabajos que avanzan de manera sostenida. La intervención forma parte de un plan provincial para mejorar los servicios de salud.

La obra tiene una inversión de 992 millones de pesos y ya supera el 40 por ciento de ejecución. Se desarrolla sobre una superficie de más de mil metros cuadrados.

El hospital de General Ramírez es referencia para el departamento Diamante y localidades cercanas, y además funciona como espacio de prácticas para estudiantes.

Nuevos espacios para atención y estudio

El proyecto se organiza en dos sectores que combinan áreas de salud con espacios académicos. La idea es mejorar la atención y, al mismo tiempo, acompañar la formación de profesionales.

El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, señaló que los trabajos permiten mejorar las condiciones tanto para pacientes como para estudiantes. “Se busca mejorar el servicio y acompañar la formación”, indicó.

Hospital de General Ramírez.

En General Ramírez, esta ampliación apunta a sumar infraestructura en un hospital que ya concentra una alta demanda en la región.

Cómo avanzan los trabajos

Uno de los sectores estará destinado a diagnóstico por imágenes y laboratorio. Allí se prevén salas para estudios como tomografía, rayos X, ecografía y mamografía.

El otro sector corresponde a la ampliación de la sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, donde se sumarán nuevas aulas y espacios de cursado.

Cuando finalicen los trabajos en General Ramírez, el complejo podrá recibir hasta 200 estudiantes por turno, en un espacio pensado para combinar atención y formación.