Editorial de Entre Ríos abre inscripción para autores que quieran estar en la Feria del Libro

La Editorial de Entre Ríos lanzó una convocatoria dirigida a escritores de la provincia interesados en presentar sus libros durante la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La iniciativa apunta a integrar la programación del stand institucional entrerriano en el evento cultural, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural.

Desde la organización indicaron que la propuesta forma parte de una estrategia para ampliar la visibilidad de la producción literaria provincial dentro de uno de los encuentros editoriales más importantes de América Latina. A través de esta convocatoria, la Editorial de Entre Ríos busca generar espacios de intercambio entre autores, editoriales, lectores y distintas instituciones vinculadas al ámbito cultural.

Espacio para la literatura entrerriana

La programación del stand entrerriano incluirá presentaciones de libros, actividades culturales y encuentros vinculados con la producción editorial local. En ese marco, la Editorial de Entre Ríos será la encargada de coordinar las propuestas que integrarán la agenda durante los días de la feria.

El objetivo central es continuar promoviendo el desarrollo de las industrias culturales en la provincia y ofrecer un escenario de difusión para escritores entrerrianos. Además, la participación en la feria permite fortalecer vínculos entre el sector editorial y el público lector, en un ámbito que reúne cada año a miles de visitantes.

La tradicional Feria del Libro se desarrollará en Buenos Aires.

Las personas interesadas en presentar sus obras deberán completar un formulario de inscripción online habilitado por la organización. El registro se encuentra disponible a través de internet y forma parte del proceso de selección para definir la programación definitiva del stand institucional.

Plazos de inscripción y actividades previstas

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 27 de marzo inclusive. Durante ese período, quienes necesiten realizar consultas sobre la convocatoria o sobre el programa de actividades podrán comunicarse telefónicamente con la organización de lunes a viernes.

En el marco de la feria, también se anunció que el Día de Entre Ríos se llevará a cabo el 6 de mayo. En esa jornada se presentará el Premio Fray Mocho en el género novela, correspondiente a la obra Horizonte de sucesos, de la autora Mariana Bolzán.

La participación provincial en la Feria Internacional del Libro busca consolidar la presencia de autores y producciones culturales de Entre Ríos en un evento que convoca a editoriales, escritores y lectores de distintos puntos del país y del exterior. La iniciativa impulsada por la Editorial de Entre Ríos apunta a continuar fortaleciendo ese espacio de difusión para la literatura entrerriana.