Familiares de Emanuel Valdez piden justicia por el crimen y contaron cómo fue el ataque

El asesinato de Sergio Emanuel Valdez, de 30 años, ocurrido en la ciudad de La Paz durante la noche de Año Nuevo, generó una profunda conmoción y un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia. El joven murió el jueves 1º de enero como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras ser atacado con un cuchillo, en un hecho ocurrido en la intersección de calle 9 de Julio y cortada Pellegrini.

Valdez había sido trasladado de urgencia al Hospital 9 de Julio, donde permaneció internado e incluso fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente, fue trasladado al nosocomio de Paraná, sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, no logró sobrevivir. Por el hecho, un adolescente de 16 años fue aprehendido y quedó vinculado a la causa por homicidio, en lo que se convirtió en el último crimen del año 2025 en la provincia de Entre Ríos.

Desde entonces, familiares y allegados de la víctima salieron públicamente a cuestionar la versión inicial difundida por fuentes policiales y a exigir que el caso sea investigado con profundidad. En diálogo con Elonce, Mónica Altamirano, hermana de la víctima, sostuvo que su hermano fue atacado “a sangre fría” y negó de manera categórica que haya existido una pelea previa.

“A mi hermano lo mataron a sangre fría”

“Queremos pedir justicia, porque lo que pasó con mi hermano realmente fue una injusticia. A él lo mataron a sangre fría, y en ningún momento hubo una pelea como todos dicen y como dijo el comisario”, afirmó Altamirano, visiblemente conmocionada por lo ocurrido.

La mujer insistió en que el ataque fue sorpresivo y que Sergio Emanuel no tuvo posibilidad alguna de defenderse. “No hubo pelea. El chico salió de la nada, mi hermano estaba de espalda y cuando se da vuelta ya lo tenía encima. La novia de mi hermano estuvo presente y vio ese momento”, relató a Elonce.

En ese sentido, la familia rechazó de plano la hipótesis de un enfrentamiento entre la víctima y el agresor, versión que había circulado en las primeras horas posteriores al hecho. “Eso que dijeron desde la Policía no es verdad”, remarcó la hermana de Valdez.

Cuestionamientos sobre los antecedentes del agresor

Otro de los puntos que la familia puso en duda fue la información oficial respecto a la situación del adolescente acusado del homicidio. Según Altamirano, no sería cierto que el menor no tuviera antecedentes.

“También se dijo que el menor no tenía causa, cuando sí tuvo una causa anterior con otro chico, al que también quiso degollar. Por suerte, ese chico se salvó, si no hubiera pasado lo mismo”, aseguró.

En esa línea, afirmó que cuentan con mensajes y pruebas que, según indicó, confirmarían que la madre del menor había realizado una denuncia previa y que el adolescente había estado bajo algún tipo de restricción. “Hacía poquito que había terminado esa restricción y volvió a hacer lo mismo”, expresó a Elonce.

La mujer agregó que, antes del ataque fatal contra su hermano, el menor habría perseguido a otro joven con intenciones violentas. “No lo alcanzó a lastimar y después fue y se lo hizo a mi hermano, de la nada”, afirmó.

Un vínculo de vecindad, sin conflictos previos

Consultada sobre si Sergio Emanuel conocía al adolescente acusado, Altamirano explicó que eran vecinos del mismo barrio, aunque aclaró que no existía relación ni conflictos entre ellos. “Lo conocemos de chico porque es vecino, viven al lado. Pero mi hermano nunca tuvo contacto con él, no se sentaban a hablar ni nada. Con los hermanos del chico sí, porque son buenos compañeros, pero con él nunca tuvo trato”, detalló.

Además, remarcó que su hermano no era una persona conflictiva. “Nunca tuvo pelea con nadie, se llevaba bien con todos. Era buena persona con todo el mundo”, afirmó a Elonce.

La noche del ataque y la corrección del horario

La familia también cuestionó datos difundidos inicialmente sobre el momento del ataque. Según explicaron, el hecho no ocurrió durante la madrugada del 1º de enero, como se informó en un primer momento, sino durante la noche del 30 de diciembre.

“El hecho ocurrió el 30 de diciembre, alrededor de las 22.40, no el 31 a la 1.20 como dijeron. Eso también está mal informado”, aclaró Altamirano en relación a la información difundida por la policía de La Paz. Además, señaló la importancia de precisar correctamente los horarios en el marco de la investigación.

El testimonio de la pareja de la víctima

La pareja de Sergio Emanuel, quien se encontraba cerca al momento del ataque, también brindó su testimonio y reforzó el reclamo de justicia. “Él no le hizo nada a nadie. Fue a vender un cable y cuando me di vuelta lo escuché gritar: ‘Héctor, ¿por qué me hiciste esto?’”, relató.

Según su testimonio, tras el ataque, un hermano del agresor lo tomó y lo llevó hacia el interior de la vivienda. “Después quiso salir de vuelta, pero mi hermano no se defendió, no hizo nada. No llegó a defenderse porque cuando se dio vuelta ya lo tenía encima”, afirmó a Elonce.

La mujer expresó su indignación por la situación procesal del adolescente. “No es justo que él esté en su casa tranquilo, mirando televisión, mientras nosotros estamos destrozados”, manifestó.

Dolor, indignación y un pedido de respuestas

El asesinato de Sergio Emanuel dejó una familia destruida y un profundo dolor en su entorno. “Mi hermano era una buena persona, familiero, amiguero. No tenía problemas con nadie. Su hija de 11 años está destrozada”, lamentó su hermana al dialogar con Elonce.

En ese marco, la familia reclamó que tanto la Policía como la Fiscalía actúen con responsabilidad. “Queremos justicia, que pague lo que tenga que pagar y que la Policía y el fiscal hagan lo que tienen que hacer, porque lo que dijeron no es cierto”, sostuvo Altamirano.

También aseguró que cuentan con documentación y pruebas vinculadas a episodios anteriores protagonizados por el menor acusado. “Tenemos la denuncia anterior, donde claramente figura que el chico tenía antecedentes. El comisario dijo que no tenía y sí tiene”, subrayó a Elonce.

Piden justicia por el joven asesinado en La Paz

Posibles movilizaciones

Finalmente, los familiares adelantaron que, una vez que reciban el cuerpo de la víctima y puedan despedirlo, evalúan realizar movilizaciones para exigir justicia. “Vamos a ir a Fiscalía y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que se haga justicia”, concluyó la hermana de Sergio Emanuel Valdez.

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras crece el reclamo de la familia para que el crimen no quede impune y se esclarezcan las circunstancias que rodearon el violento ataque que terminó con la vida del joven de 30 años.