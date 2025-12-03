Falleció Rubén Ramírez, el primer campeón entrerriano de Jesús María

Rubén Ramírez, histórico jinete de Villa Clara y primer campeón invicto entrerriano en Jesús María, falleció este lunes. Su despedida, marcada por un emotivo cortejo a caballo, conmovió a toda la comunidad.
Rubén Ramírez, nacido en Villa Clara, hizo historia en 1971 al convertirse en el primer entrerriano en consagrarse campeón del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Su victoria invicta lo ubicó en un lugar de privilegio dentro de la tradición criolla y lo convirtió en símbolo del entrerrianismo que brilló bajo las luces del escenario cordobés.
La triste noticia de su fallecimiento se conoció en la tarde del lunes 1 de diciembre. Desde entonces, familiares, amigos, vecinos y admiradores comenzaron a expresar su pesar por la partida de quien, durante décadas, encarnó valores de coraje, humildad y profundo amor por las costumbres rurales.
Un adiós que habló con imágenes
La despedida de Rubén dejó una escena que atravesó corazones: su nieto, montado a caballo y llevando la bandera, encabezó el cortejo fúnebre con una entereza que impactó a todos los presentes. Ese gesto —el de un joven guiando el último trayecto de su abuelo— fue la representación viva de lo que Ramírez transmitió durante toda su vida: las tradiciones se enseñan con el ejemplo.
Detrás del joven, una hilera de jinetes de agrupaciones gauchas avanzó en silencio profundo. No hizo falta decir una palabra: el respeto se sintió en cada paso del caballo, en cada mirada fija hacia adelante, en la bandera flameando con dignidad. Fue, como señala el recitado de don Víctor Velázquez, la prueba de que “el tiempo sigue dando muy buenos criollos”.
Esa columna de juventud acompañando el adiós fue también un mensaje: Rubén sembró amor por la tierra, por la cultura gaucha y por la identidad entrerriana; y su semilla creció. Hoy es raíz firme que continúa en su familia, especialmente en ese nieto que lo despidió con orgullo y nobleza.
Reconocimientos y heridas
La trayectoria de Rubén Ramírez fue celebrada públicamente en numerosas oportunidades. En 2018, durante la 27° Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain, fue agasajado como uno de los máximos referentes que llevó el nombre de Entre Ríos a las noches del color y el coraje de Jesús María.
Su figura trascendió más allá del premio que lo consagró campeón. Representó, para muchos, la historia viva de los hombres y mujeres que preservan una tradición que define a la región. Su prestigio personal y su respeto por la doma fueron modelo para varias generaciones.
Sin embargo, no todo en su vida estuvo libre de injusticias. La medalla que había ganado con tanto esfuerzo y orgullo fue robada años atrás, cuando desconocidos ingresaron a su casa en Colonia San Vicente. Aquella pérdida significó un profundo dolor para él, porque ese galardón era parte de su historia, de su esfuerzo y de su identidad.
Un nombre que quedó en la memoria popular
A lo largo de los años, Ramírez fue invitado en diversas oportunidades a compartir sus recuerdos y su visión sobre las tradiciones entrerrianas. Entre ellas, se destacó su participación en programas especiales transmitidos desde Villa Clara por el periodista Raúl Paikovsky a través de LT27 Radio La Voz del Montiel. Allí, con su voz pausada y su mirada clara, revivió anécdotas que formaron parte de la identidad criolla del pueblo.