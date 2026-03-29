Falleció María del Carmen Roqueta, ex jueza clave en juicios de lesa humanidad

Falleció María del Carmen Roqueta, ex jueza clave en los juicios de lesa humanidad y protagonista de sentencias emblemáticas contra represores.
Este domingo falleció María del Carmen Roqueta, ex jueza clave en los juicios de lesa humanidad, quien presidió importantes causas contra represores de la última dictadura. Roqueta se destacó por liderar el tribunal que en 2012 condenó a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebés.
La ex jueza también presidió en 2011 el tribunal que dictó prisión perpetua a Alfredo Astiz y al Tigre Acosta, una de las primeras sentencias de gran relevancia tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Su compromiso con la justicia y los derechos humanos la convirtió en una figura central en estos procesos judiciales históricos.
Roqueta, además de su rol en tribunales, era docente universitaria y mantenía un activo protagonismo en la lucha por los derechos humanos en distintos espacios académicos y conmemorativos. La despedida de sus restos se realizará este domingo en Casa América, Acevedo 1120, de 20 a 1.
Trayectoria y legado en los juicios de lesa humanidad
Durante su carrera, María del Carmen Roqueta consolidó su nombre como referente en la aplicación de justicia en causas de lesa humanidad, contribuyendo a la reparación simbólica y legal de las víctimas de la dictadura. Su labor judicial permitió sentencias que marcaron un precedente en el país y en la región.
En 2011 y 2012, sus decisiones judiciales representaron hitos históricos que evidenciaron la continuidad y la firmeza de la justicia frente a los crímenes del terrorismo de Estado. Su mirada sobre la importancia de la investigación y la evidencia fue clave para garantizar la condena de los responsables de delitos atroces.
Su participación académica también fue destacable. En junio de 2025, Roqueta brindó reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia judicial a la formación de nuevas generaciones y fortaleciendo la memoria histórica.
Últimas apariciones públicas y homenaje
El 31 de mayo de 2025, la ex jueza participó en un acto conmemorativo por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su compromiso con la preservación de la memoria y la enseñanza de la historia reciente.
Su legado permanecerá tanto en la justicia como en la sociedad, recordada por su ética, rigor y firme defensa de los derechos humanos. La comunidad judicial y de derechos humanos se prepara para despedirla este domingo, reconociendo su aporte a la construcción de un país más justo.
María del Carmen Roqueta deja una huella imborrable en la historia argentina, como símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia frente a los crímenes de la dictadura.