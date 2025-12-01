Falleció docente entrerriana que estaba internada tras grave enfermedad

Una profunda conmoción se generó en Santa Elena por el fallecimiento de Eliana Rodríguez, una joven docente que permanecía internada en Paraná a causa de una prolongada enfermedad hepática. La joven había sido derivada al Sanatorio La Entrerriana luego de que su estado de salud se agravara por una infección generalizada.

Días atrás, Elonce había publicado el pedido solidario de dadores de sangre para asistirla, ya que la joven requería transfusiones urgentes para continuar con su tratamiento médico. A pesar de los esfuerzos, su cuadro se complicó en las últimas jornadas.

Complicaciones de salud y traslado a Paraná

Según se informó, Rodríguez sufrió una severa infección que motivó su traslado inmediato a la capital entrerriana. Allí permaneció bajo cuidados intensivos en el Sanatorio La Entrerriana, mientras familiares, colegas y vecinos acompañaban con cadenas de oración y mensajes de apoyo.

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar en distintas instituciones educativas de Santa Elena, donde la joven se había desempeñado con dedicación y compromiso.

Mensajes de despedida de la comunidad educativa

La Escuela Malvinas Argentinas difundió un sentido mensaje al conocerse el desenlace:

“La comunidad educativa de nuestra escuela expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la docente Eliana Rodríguez. Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos en este difícil momento. Guardamos con gratitud el recuerdo de su paso por nuestra institución y de la dedicación con la que acompañó a nuestros estudiantes.”

Por su parte, el Instituto Superior San Antonio de Padua también expresó su acompañamiento, especialmente hacia su hermano José Rodríguez:

“Abrazamos con profunda tristeza a la familia de nuestro compañero de trabajo José Rodríguez al despedir a su hermana Eliana, a quien conocimos como estudiante egresada del Profesorado de Educación Primaria y nos compartió su inquieta alegría. En medio de la angustia y dolor elevamos una oración confiados para sentir la cercanía de Dios y experimentar su consuelo y la promesa de liberación en la Vida eterna. Que María extienda sobre la familia de Eli su mirada tierna de Madre y sane su dolor. Te abrazamos fuerte, José.”