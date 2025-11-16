 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

16 de Noviembre de 2025
Piden dadores de sangre para una joven internada en Paraná
Piden dadores de sangre para una joven internada en Paraná

La familia de una joven de Santa Elena pidió dadores de sangre para asistirla en el Sanatorio La Entrerriana. La paciente atraviesa una infección generalizada. Su entorno solicita colaboración urgente.

Una familia de Santa Elena pidió colaboración a la comunidad para conseguir dadores de sangre destinados a una joven, Eliana Rodríguez, que se encuentra internada en Paraná. La paciente atraviesa un cuadro crítico y requiere transfusiones de manera urgente para afrontar el tratamiento médico.

 

Según se informó, la joven sufrió una infección generalizada, motivo por el cual debió ser trasladada al Sanatorio La Entrerriana, donde permanece internada bajo cuidados intensivos. Su estado es delicado y los médicos solicitaron la reposición de sangre para continuar con los procedimientos necesarios.

 

Cómo colaborar

Los familiares comunicaron que toda persona que desee donar puede hacerlo acercándose al banco de sangre del sanatorio, cumpliendo con los requisitos habituales de donación. No se especificó un grupo sanguíneo particular, por lo que cualquier aporte será recibido para contribuir al tratamiento de la joven.

 

También remarcaron la importancia de la difusión del pedido para alcanzar la cantidad de dadores necesarios en el menor tiempo posible, dado el carácter urgente del cuadro clínico.

Temas:

Santa Elena
