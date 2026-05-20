Exigieron el pago de cuotas alimentarias retenidas a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Protesta frente a la avícola en Concepción del Uruguay

Familias y madres realizaron una protesta frente a la planta avícola de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay para reclamar por presuntas irregularidades y demoras en el pago de cuotas alimentarias correspondientes a trabajadores de la firma.

La manifestación buscó visibilizar la situación económica y judicial que, según denunciaron, afecta directamente el sustento diario de numerosos niños y hogares.

Durante la convocatoria, las mujeres expresaron preocupación por la incertidumbre respecto a los montos y fechas de cobro de las cuotas alimentarias retenidas judicialmente.

“No saben cuánto nos van a pagar”

Las manifestantes cuestionaron la falta de respuestas concretas y criticaron las propuestas informales recibidas hasta el momento. “Nos quieren dar un porcentaje pero no saben cuánto”, expresó una de las madres a través de un audio difundido durante la protesta y según publicó 03442.

Protesta frente a la avícola en Concepción del Uruguay (foto 03442)

Según señalaron, la problemática se relaciona con incumplimientos en las retenciones y liquidaciones que deberían depositarse conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Advirtieron por el impacto en las familias

Las organizadoras remarcaron que el reclamo involucra recursos esenciales para la subsistencia de muchos hogares.

Explicaron que los fondos retenidos son utilizados para cubrir gastos básicos como alquileres, alimentos, servicios y necesidades cotidianas de crianza.

“Detrás de cada cuota alimentaria hay derechos y necesidades básicas de los chicos que no pueden seguir siendo ignoradas”, manifestaron mediante un documento difundido durante la protesta.

Convocaron a más familias a sumarse

Desde el grupo convocante realizaron un llamado público a otras madres que atraviesen situaciones similares para fortalecer el reclamo colectivo.

Asimismo, exigieron que Granja Tres Arroyos cumpla con las obligaciones establecidas por la Justicia de Familia y garantice el pago en tiempo y forma de las cuotas alimentarias.

Las manifestantes señalaron que continuarán impulsando acciones para obtener respuestas y soluciones concretas ante una situación que, aseguraron, afecta directamente el bienestar de los menores involucrados.