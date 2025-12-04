Quisieron estafarla con la compra de un IPhone pero le terminó sacando dinero al ladrón

A una vendedora de celulares la quisieron estafar con la compra de un IPhone 15, pero advirtió el engaño y terminó sacándole plata al ladrón.
Un local de venta de celulares de Buenos Aires recibió una consulta por un IPhone 15 y la dueña respondió con total amabilidad. La duda era si hacían envíos, por dónde podía pasar a retirarlo y el alias para hacer una seña y que lo reservaran.
Desde la casa de celulares le dijeron que no era necesario, pero el joven insistió y transfirió una seña de 10.000 pesos. “Listo, recibido”, confirmó la vendedora. “Gracias, en un rato estoy por allá”, le responde el comprador.
Después de unas horas, la misma persona habla a la casa de celulares pero por WhatsApp y se presenta como Ezequiel. “Tuve un problema personal y no me voy a poder acercar. Si te llegara a transferir me lo pueden enviar hoy?”, les consultó y le dijeron que sí. Automáticamente hizo la transferencia por el total, que era de 1.090.000 pesos, y les pasó la dirección a donde tenían que enviarlo.
“No recibí nada todavía”, le avisó la vendedora y el chico le comentó que seguro “en un rato llega”. Como no se acreditaba, desde el local le dijeron que no podían enviarlo sin el dinero. “Mirá ese es un problema del banco, yo a la plata te la mandé. Vos me dijiste que en una hora lo tenía acá, confié en vos y te pagué”, reaccionó y añadió: “Me estoy empezando a poner un poco nervioso, soy abogado y si no me mandas el teléfono se pudre todo”.
Es entonces que la dueña le dice que no es necesario llegar a una instancia mayor, que debía ser un problema del banco y que se lo enviaba igual. “Lo que sí, dada la urgencia el costo de envío es de 20.000 pesos en efectivo. Como es urgente sale más caro y te lo tengo que enviar, pero si no estás de acuerdo cancelamos la operación y te devuelvo la plata en cuando se acredite”, le dijeron a Ezequiel que respondió: “No, está bien, lo necesito ya así que mandámelo igual”.
Más tarde, el chico le envió una foto de la caja del celular para confirmar que lo había recibido. “Perfecto, pero sabes que la transferencia todavía no llegó. ¿Podrás consultar con tu banco?”, le preguntaron pero esos mensajes jamás llegaron porque los había bloqueado. A los minutos los desbloqueó para insultarlos y reclamar que la caja tenía piedras y un papel que decía “comprobante falso”.
“Me quisiste dormir con un comprobante trucho”, le dijeron desde el local de celulares y remataron: “Ah y gracias, me compré este vinito con los 30 mil pesos que me pagaste. Suerte crack”.