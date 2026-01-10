El Observatorio de Oro Verde abre sus puertas para observar la oposición de Júpiter: habrá una charla sobre el tiempo

REDACCIÓN ELONCE
Se realizará la charla "¿Qué es el tiempo?" y se observará la oposición de Júpiter a partir de las 20 en el Observatorio de Oro Verde.
Esta noche, el Observatorio de Oro Verde abre nuevamente sus puertas al público para una experiencia única de observación astronómica. El evento contará con una charla sobre “¿Qué es el tiempo?”, a cargo de Gustavo Bletter, y la oportunidad de observar la oposición de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. El encuentro será desde las 20 en el predio de la Escuela Alberdi.
Walter Elías, integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía, habló con Elonce sobre esta propuesta, destacando la importancia de la oposición de Júpiter, que es un fenómeno raro. "Lo tenemos a la Tierra ubicada entre Júpiter y el Sol, por lo que el planeta se ve más brillante y visible durante toda la noche", explicó. Este es el momento ideal para observar Júpiter con telescopios y apreciar su esplendor, un evento astronómico que no sucede con frecuencia.
Una charla imperdible sobre el tiempo y el universo
La propuesta de esta noche no solo se limita a la observación del planeta, sino que también incluye una charla fascinante que explora el concepto de "tiempo". Elías detalló que la charla se adentrará en la relación entre el tiempo y el espacio, y cómo los movimientos de la Tierra, la Luna y los planetas determinan la forma en que medimos el tiempo en nuestras vidas. "La charla va a despertar mucho interés, tanto en chicos como en adultos, y va a ofrecer respuestas a muchas preguntas sobre la astronomía", comentó Elías.
Además de la charla y la observación astronómica, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer más sobre la labor de la Asociación Entrerriana de Astronomía, una organización sin fines de lucro dedicada al mantenimiento del observatorio y la difusión de la ciencia. El dinero recaudado por las entradas será destinado a continuar con las actividades del observatorio a lo largo del año.
Detalles prácticos y acceso limitado
La entrada tiene un costo de 5000 pesos, y las personas interesadas pueden adquirir sus boletos a través del sitio web astroentrerrios.com.ar, aunque también podrán comprarlos en la puerta del observatorio si aún hay disponibilidad. El acceso está limitado a 40 personas, por lo que se recomienda hacer la reserva con anticipación.
El observatorio está ubicado en el predio de la Escuela Alberdi, y los asistentes deben seguir un camino oscuro hacia el final del predio para llegar al lugar. Aunque el acceso es seguro, Elías pidió precaución en el recorrido. “El camino está deliberadamente oscuro para evitar la contaminación lumínica que afecte las observaciones”, explicó.