Entre Ríos tendrá jornadas frescas y nubosas: cuándo podrían regresar las lluvias

Las condiciones meteorológicas en Entre Ríos estarán caracterizadas por un ambiente fresco, abundante nubosidad y temperaturas moderadas durante el domingo 11 y el lunes 12 de octubre. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados en las ciudades de referencia, mientras que algunas localidades podrían registrar precipitaciones durante el cierre del fin de semana largo.

Después de un sábado con temperaturas máximas de entre 17 y 19 grados, el domingo se presentará con escasa amplitud térmica y cielo mayormente nublado. En las primeras horas de la jornada podrían registrarse bancos de niebla o neblina, especialmente en sectores donde persista la humedad.

Para el lunes, el organismo nacional prevé un descenso de las temperaturas máximas y un aumento de la probabilidad de lluvias en sectores del centro y norte entrerriano. No obstante, las condiciones serán diferentes según la región.

Paraná y departamentos cercanos: domingo fresco y lluvias para el lunes

En Paraná, el domingo 11 de octubre tendrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Durante la madrugada se prevén condiciones de niebla o neblina, mientras que el resto de la jornada presentará nubosidad variable, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Para el lunes 12, la temperatura mínima ascenderá a 12 grados y la máxima descenderá a 19. El SMN anticipa cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, las posibilidades de lluvia disminuirán.

Estas condiciones pueden tomarse como referencia general para sectores cercanos de La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay, aunque los valores de temperatura y las precipitaciones pueden presentar diferencias entre localidades.

Concordia y el norte entrerriano: nubosidad y posibles precipitaciones

En Concordia, el domingo se presentará con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Durante la madrugada podrían registrarse nieblas, mientras que el resto de la jornada tendrá cielo parcialmente a mayormente nublado.

El lunes, las temperaturas se ubicarán entre los 12 y 19 grados. Para la mañana y la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con una disminución hacia las horas nocturnas.

Este panorama constituye una referencia para otros departamentos del norte y noreste provincial, como Feliciano, Federal, Federación y San Salvador. En estas zonas, las condiciones podrían variar de acuerdo con la ubicación y el desplazamiento de la nubosidad.

Gualeguaychú y el sur provincial: temperaturas más bajas

En Gualeguaychú, el domingo comenzará con una temperatura mínima de 10 grados y alcanzará una máxima de 19 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte de la jornada y no se esperan precipitaciones significativas, según los datos difundidos por el SMN.

Para el lunes, la temperatura mínima se mantendrá en 10 grados y la máxima descenderá a 18. Se anticipa una jornada mayormente nublada, con probabilidades de precipitaciones de entre el 0% y el 10% durante algunos períodos del día.

Estas características pueden utilizarse como referencia para Islas del Ibicuy, Uruguay, Colón y Tala, aunque las condiciones específicas deberán consultarse para cada localidad.

Cómo seguirá la semana en Entre Ríos

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, el martes 13 se observaría una mejora en las condiciones generales, con disminución de la nubosidad y ausencia de precipitaciones significativas en las tres ciudades tomadas como referencia.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 20 grados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, mientras que las mínimas se ubicarían alrededor de los 11 grados.

Para el miércoles 14 y jueves 15 se prevé una continuidad de las condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas de entre 21 y 22 grados en algunas localidades.

De esta manera, las condiciones meteorológicas en Entre Ríos mostrarán un fin de semana largo con ambiente fresco y nubosidad persistente, antes de una recuperación gradual de las temperaturas durante la próxima semana.