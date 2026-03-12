Entre Ríos presenta arte de la provincia en Expoagro con exhibición de obras

La propuesta integra arte y producción a través de la exhibición de obras de artistas entrerrianos en el stand institucional provincial. Es una iniciativa de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico.

El objetivo es visibilizar el talento artístico local y promover la integración de las industrias culturales dentro de los grandes espacios productivos del país. En esta edición, el stand entrerriano presenta una selección de obras de artistas de la provincia, generando un diálogo entre arte, identidad territorial, innovación y producción. La propuesta busca ampliar los escenarios donde el arte puede circular, acercándolo a nuevos públicos y promoviendo el encuentro entre cultura y desarrollo.

Entre los artistas seleccionados se encuentra Sol Yedro, alfarera y ceramista, cuyas piezas exploran el vínculo entre la tierra, el oficio y las formas orgánicas, combinando técnicas tradicionales de alfarería con una mirada contemporánea.

También se presentan obras del escultor entrerriano Marcelo Meza, cuya producción investiga la figura humana y las emociones a través de materiales como cerámica, mármol y bronce.

Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se impulsa así una mirada que reconoce a la creatividad como motor de identidad, desarrollo y proyección para la provincia, promoviendo nuevas formas de encuentro entre los sectores productivos, tecnológicos y culturales.