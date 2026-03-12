 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Secretaría de Cultura

Entre Ríos presenta arte de la provincia en Expoagro con exhibición de obras

La propuesta integra arte y producción a través de la exhibición de obras de artistas entrerrianos en el stand institucional provincial. Buscan visibilizar el talento artístico local y promover la integración de las industrias culturales dentro de los grandes espacios productivos del país.

12 de Marzo de 2026
Entre Ríos presenta arte de la provincia en Expoagro.
Entre Ríos presenta arte de la provincia en Expoagro. Foto: (GPER).

La propuesta integra arte y producción a través de la exhibición de obras de artistas entrerrianos en el stand institucional provincial. Buscan visibilizar el talento artístico local y promover la integración de las industrias culturales dentro de los grandes espacios productivos del país.

La propuesta integra arte y producción a través de la exhibición de obras de artistas entrerrianos en el stand institucional provincial. Es una iniciativa de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico.

El objetivo es visibilizar el talento artístico local y promover la integración de las industrias culturales dentro de los grandes espacios productivos del país. En esta edición, el stand entrerriano presenta una selección de obras de artistas de la provincia, generando un diálogo entre arte, identidad territorial, innovación y producción. La propuesta busca ampliar los escenarios donde el arte puede circular, acercándolo a nuevos públicos y promoviendo el encuentro entre cultura y desarrollo.

Entre los artistas seleccionados se encuentra Sol Yedro, alfarera y ceramista, cuyas piezas exploran el vínculo entre la tierra, el oficio y las formas orgánicas, combinando técnicas tradicionales de alfarería con una mirada contemporánea.

También se presentan obras del escultor entrerriano Marcelo Meza, cuya producción investiga la figura humana y las emociones a través de materiales como cerámica, mármol y bronce.

Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se impulsa así una mirada que reconoce a la creatividad como motor de identidad, desarrollo y proyección para la provincia, promoviendo nuevas formas de encuentro entre los sectores productivos, tecnológicos y culturales.

Temas:

Expoagro Entre Ríos entrerrianos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso