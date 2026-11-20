Desde el lunes 23 de noviembre, Enersa Online, la plataforma de autogestión comercial, permanecerá temporalmente fuera de servicio hasta nuevo aviso. La medida no afecta al sitio web institucional de la empresa.
Enersa llevará a cabo una actualización de Enersa Online, su oficina virtual, con el objetivo de agilizar los trámites y brindar una experiencia más simple y eficiente a los usuarios.
Las tareas forman parte de la modernización del sistema de gestión comercial y requieren suspender temporalmente el acceso a esta herramienta.
Durante ese período, las consultas y gestiones podrán realizarse a través de los siguientes canales alternativos: Correo electrónico: tramitescomerciales@enersa.com.ar y servicio de Atención Comercial (SATI): 0800-777-0080.
La empresa agradece la comprensión de los usuarios ante las molestias que esta interrupción pudiera ocasionar.