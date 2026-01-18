 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Neuquén

18 de Enero de 2026
Encontraron a la hermana del futbolista Marcos Acuña

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos Acuña, fue encontrada este domingo en una zona rural. Era buscada desde el viernes y fue trasladada al hospital para controles médicos.

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, fue encontrada este domingo. La mujer era intensamente buscada desde el viernes en la ciudad neuquina de Zapala.

 

De acuerdo a la información oficial, fue ubicada a la madrugada durante un rastrillaje en el que participaron efectivos de la policía, en una zona rural.

Tras ser hallada, fue trasladada al Hospital de Zapala para una revisión integral.

El vínculo con Marcos Acuña

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral de la Selección argentina. La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos de Zapala y fanáticos del fútbol comenzaron a viralizar la placa de búsqueda para colaborar con la familia, informó Todo Noticias.

 

El intenso operativo de búsqueda

La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N.º 20/26.

 

En la investigación intervino la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer.

