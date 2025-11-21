“En Enfermería, más del 50% es vocación”, coincidieron trabajadoras en su día

En el Hospital Materno Infantil San Roque, enfermeras y supervisores conmemoraron el Día Nacional de la Enfermería, una fecha que en Argentina se celebra cada 21 de noviembre en coincidencia con la celebración litúrgica de Nuestra Señora de los Remedios, nombrada en 1935 como patrona de la profesión.

Las protagonistas destacaron a Elonce la importancia de la vocación, el trabajo en equipo y el compromiso constante, incluso en días feriados. De hecho, la supervisora del área en el nosocomio, Silvina Villagra, explicó que el festejo comenzó un día antes con la III Jornada de Enfermería Materno Infantil, organizada por el hospital San Roque, un evento que calificó como “un éxito”.

Enfermera del hospital San Roque (foto Elonce)

Entre las profesionales presentes estuvo Marcela Zárate, enfermera del servicio de Terapia Intensiva del San Roque, con más de dos décadas de trayectoria en servicios críticos. “Es mucha vocación, y si bien todos los trabajos y todas las profesiones son importantes, en Enfermería es más del 50% vocación”, afirmó con visible emoción.

En la oportunidad, Marcela remarcó el impacto de la jornada de capacitación: “Nos unimos todos; si bien trabajamos en equipo, cada servicio suele estar enfocado en su área. Esta vez fuimos todos uno solo”.

Hospital materno infantil San Roque (foto Elonce)

También participó Alexiana Wolf, enfermera coordinadora de Traslados, quien explicó la dimensión de su tarea diaria. “Es una parte de la enfermería que poco se ve. Hacemos derivaciones a hospitales de mayor complejidad como el Garrahan, Gutiérrez, Elizalde (ex Casa Cuna), y también viajamos a Rosario o Santa Fe”, explicó.

Detalló que el equipo realiza traslados internos para estudios, contrarreferencias a domicilios y acompañamiento a pacientes del interior: “Todos los días pasa algo nuevo y siempre hay una historia para contar”.

Pese al feriado puente, todo el equipo estaba activo. “El hospital nunca para, y nosotros tampoco”, destacó Alexiana. Es más, contó que los días libres suelen no coincidir con los feriados tradicionales, pero aun así “trabajan con alegría porque es lo que les gusta hacer”.

El valor del reconocimiento

Consultada sobre qué significa este día, Alexiana resumió el espíritu del equipo: “Es un día especial porque es nuestra vocación. Los agradecimientos de los pacientitos son nuestro mayor reconocimiento”.

La enfermera heroína que salvó a niños del incendio en San Roque

Las profesionales coincidieron en que la enfermería implica entrega, empatía y fortaleza, y que cada palabra de gratitud sostiene la vocación.

Con su labor silenciosa y constante, las enfermeras del hospital San Roque celebraron su día reafirmando el compromiso con los pacientes y la salud pública. Un reconocimiento merecido para quienes acompañan, contienen y cuidan en cada momento.