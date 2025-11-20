Con gran convocatoria, se realizó la 3ª Jornada de Enfermería Materno Infantil

REDACCIÓN ELONCE
La capacitación, organizada por el Hospital San Roque y realizada en la UCA, reunió a cerca de 500 profesionales de toda la provincia, con talleres, mesas redondas y actividades de simulación destinadas a fortalecer prácticas esenciales del cuidado materno-infantil.
La tercera Jornada de Enfermería Materno Infantil, organizada por el Hospital San Roque de Paraná, se desarrolló en la Universidad Católica Argentina (UCA) con una asistencia masiva.
La licenciada en enfermería Silvina Villagra, presidenta y coordinadora de la jornada, destacó a Elonce la respuesta del sector y la importancia del evento. “Estamos muy contentas por la gran convocatoria, así que muy emocionada”, expresó. Señaló también que el encuentro se desarrolló según lo previsto y con una agenda cargada de contenidos.
Entre los temas abordados se incluyeron cura húmeda, talleres de comunicación emocional y propuestas vinculadas a la gestión. Además, profesionales de diferentes servicios del Hospital San Roque participaron como disertantes.
Capacitación y acompañamiento profesional
Villagra confirmó que más de 500 personas se inscribieron y que casi todos asistieron de manera presencial. Agradeció especialmente la presencia de enfermeros provenientes del interior de la provincia, quienes viajaron para capacitarse y compartir experiencias.
También habló con la jefa del Departamento de Enfermería del Hospital San Roque, Lorena Ríos, quien valoró: "Es un gran desafío, así que muy contenta con esta convocatoria”, afirmó. Resaltó que el personal del hospital siempre está dispuesto a capacitarse y que los temas seleccionados son innovadores y fundamentales para la práctica diaria.
Detallaron que las actividades del encuentro se dividieron en dos bloques: por la mañana, mesas redondas con disertaciones que se extendían hasta las 19 horas, y por la tarde, talleres de simulación para entrenamiento en situaciones clínicas esenciales.
Simulaciones prácticas y trabajo interdisciplinario
Los talleres de simulación incluirán prácticas de RCP, lavado de manos, cambio de cánula y otras maniobras directas vinculadas al trabajo con pacientes. “El personal puede intercambiar conocimiento y experiencia”, explicaron.
Posteriormente, Mabel Pamberger, referente del equipo de enfermería del hospital, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible la jornada. “Sin ellos esto no hubiera sido posible”, sostuvo, destacando el compromiso de todo el personal que colaboró en la organización y el desarrollo del evento.
La profesional también remarcó la importancia del encuentro para la capacitación continua de los enfermeros. Además, recordó que el Hospital San Roque es uno de los centros de referencia de la provincia y que gran parte de su labor implica acompañar a familias en situaciones altamente vulnerables. (Elonce)