 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Capacitación

Con gran convocatoria, se realizó la 3ª Jornada de Enfermería Materno Infantil

La capacitación, organizada por el Hospital San Roque y realizada en la UCA, reunió a cerca de 500 profesionales de toda la provincia, con talleres, mesas redondas y actividades de simulación destinadas a fortalecer prácticas esenciales del cuidado materno-infantil.

20 de Noviembre de 2025
Se realizó la 3ª Jornada de Enfermería Materno Infantil.
Se realizó la 3ª Jornada de Enfermería Materno Infantil. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La capacitación, organizada por el Hospital San Roque y realizada en la UCA, reunió a cerca de 500 profesionales de toda la provincia, con talleres, mesas redondas y actividades de simulación destinadas a fortalecer prácticas esenciales del cuidado materno-infantil.

La tercera Jornada de Enfermería Materno Infantil, organizada por el Hospital San Roque de Paraná, se desarrolló en la Universidad Católica Argentina (UCA) con una asistencia masiva.

 

La licenciada en enfermería Silvina Villagra, presidenta y coordinadora de la jornada, destacó a Elonce la respuesta del sector y la importancia del evento. “Estamos muy contentas por la gran convocatoria, así que muy emocionada”, expresó. Señaló también que el encuentro se desarrolló según lo previsto y con una agenda cargada de contenidos.

Con gran convocatoria, se realizó la 3ª Jornada de Enfermería Materno Infantil

Entre los temas abordados se incluyeron cura húmeda, talleres de comunicación emocional y propuestas vinculadas a la gestión. Además, profesionales de diferentes servicios del Hospital San Roque participaron como disertantes.

 

Capacitación y acompañamiento profesional

Villagra confirmó que más de 500 personas se inscribieron y que casi todos asistieron de manera presencial. Agradeció especialmente la presencia de enfermeros provenientes del interior de la provincia, quienes viajaron para capacitarse y compartir experiencias.

 

También habló con la jefa del Departamento de Enfermería del Hospital San Roque, Lorena Ríos, quien valoró: "Es un gran desafío, así que muy contenta con esta convocatoria”, afirmó. Resaltó que el personal del hospital siempre está dispuesto a capacitarse y que los temas seleccionados son innovadores y fundamentales para la práctica diaria.

Detallaron que las actividades del encuentro se dividieron en dos bloques: por la mañana, mesas redondas con disertaciones que se extendían hasta las 19 horas, y por la tarde, talleres de simulación para entrenamiento en situaciones clínicas esenciales.

 

Simulaciones prácticas y trabajo interdisciplinario

Los talleres de simulación incluirán prácticas de RCP, lavado de manos, cambio de cánula y otras maniobras directas vinculadas al trabajo con pacientes. “El personal puede intercambiar conocimiento y experiencia”, explicaron.

Posteriormente, Mabel Pamberger, referente del equipo de enfermería del hospital, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible la jornada. “Sin ellos esto no hubiera sido posible”, sostuvo, destacando el compromiso de todo el personal que colaboró en la organización y el desarrollo del evento.

 

La profesional también remarcó la importancia del encuentro para la capacitación continua de los enfermeros. Además, recordó que el Hospital San Roque es uno de los centros de referencia de la provincia y que gran parte de su labor implica acompañar a familias en situaciones altamente vulnerables. (Elonce)

Temas:

hospital San Roque materno infantil actividades Jornada capacitación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso