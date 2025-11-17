 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Empresa de snacks sufrió graves daños durante el temporal que se registró en Crespo

El viento con fuertes ráfagas y las lluvias causaron daños significativos en varias instalaciones, siendo una de las más afectadas una reconocida planta de snacks. La estructura afectada tiene unos 100 metros de largo de extensión y, según lo que informaron, alrededor del 50% quedó comprometido.

17 de Noviembre de 2025
Destrozos en los techos
Destrozos en los techos

REDACCIÓN ELONCE

El viento con fuertes ráfagas y las lluvias causaron daños significativos en varias instalaciones, siendo una de las más afectadas una reconocida planta de snacks. La estructura afectada tiene unos 100 metros de largo de extensión y, según lo que informaron, alrededor del 50% quedó comprometido.

Un fuerte temporal azotó la ciudad de Crespo durante la madrugada del domingo y generó importantes destrozos en el Parque Industrial. El viento con ráfagas de hasta 100 km/h y las lluvias causaron daños significativos en varias instalaciones, siendo una de las más afectadas una reconocida planta de snacks ubicada en la zona.

 

 

El parque industrial sufrió voladuras de techos, desplazamiento de paredes y la caída de numerosos árboles. La planta de snacks, que se encontraba en pleno proceso de expansión, fue severamente afectada: "La estructura afectada tiene unos 100 metros de largo de extensión y, según lo que informaron, alrededor del 50% quedó comprometido", indicaron a Elonce.

 

El fuerte viento destruyó por completo el techo de la nueva nave industrial, que aún no estaba operativa, y derribó parte de las paredes laterales. Este sector fue uno de los más afectados por las ráfagas que golpearon la zona durante la madrugada.

 

 

El fenómeno climático no solo causó destrozos en las instalaciones industriales, sino también en los alrededores. Además de los árboles caídos, el temporal afectó varios paneles laterales, techos y soportes estructurales de otras edificaciones en el parque industrial recientemente construido.

 

La zona de la Ruta 12 fue particularmente impactada, con cuatro galpones de grandes dimensiones totalmente derrumbados. Tres de ellos sufrieron daños casi totales, mientras que el cuarto, de acuerdo con las estimaciones, fue levantado por el viento, con la estructura de hormigón rota.

 

 

La intensidad de los vientos y la magnitud del daño llevaron a varios testigos a comparar el fenómeno con un tornado. "Creemos que puede haber sido un estilo de tornado, ya que el galpón se levantó casi en su totalidad, rompiendo hasta el hormigón", relató un trabajador de la zona.

 

Las autoridades locales están realizando un seguimiento de la situación. Esta mañana, realizaron recorridas preventivas para evaluar la estabilidad de las estructuras y los riesgos potenciales. Además, comenzaron a organizar la asistencia a los damnificados. Según informaron, el tiempo necesario para poner en condiciones las instalaciones afectadas dependerá de la evaluación de los daños, pero los primeros cálculos apuntan a pérdidas millonarias.

 

"Estamos en contacto con las autoridades provinciales y municipales para gestionar asistencia y poder reactivar lo antes posible nuestras operaciones", señalaron. Elonce.com

 

Empresa de snacks sufrió graves daños tras el temporal en Crespo

Temas:

temporal Parque Industrial Ruta 12 Crespo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso