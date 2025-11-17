Empresa de snacks sufrió graves daños durante el temporal que se registró en Crespo

Un fuerte temporal azotó la ciudad de Crespo durante la madrugada del domingo y generó importantes destrozos en el Parque Industrial. El viento con ráfagas de hasta 100 km/h y las lluvias causaron daños significativos en varias instalaciones, siendo una de las más afectadas una reconocida planta de snacks ubicada en la zona.

El parque industrial sufrió voladuras de techos, desplazamiento de paredes y la caída de numerosos árboles. La planta de snacks, que se encontraba en pleno proceso de expansión, fue severamente afectada: "La estructura afectada tiene unos 100 metros de largo de extensión y, según lo que informaron, alrededor del 50% quedó comprometido", indicaron a Elonce.

El fuerte viento destruyó por completo el techo de la nueva nave industrial, que aún no estaba operativa, y derribó parte de las paredes laterales. Este sector fue uno de los más afectados por las ráfagas que golpearon la zona durante la madrugada.

El fenómeno climático no solo causó destrozos en las instalaciones industriales, sino también en los alrededores. Además de los árboles caídos, el temporal afectó varios paneles laterales, techos y soportes estructurales de otras edificaciones en el parque industrial recientemente construido.

La zona de la Ruta 12 fue particularmente impactada, con cuatro galpones de grandes dimensiones totalmente derrumbados. Tres de ellos sufrieron daños casi totales, mientras que el cuarto, de acuerdo con las estimaciones, fue levantado por el viento, con la estructura de hormigón rota.

La intensidad de los vientos y la magnitud del daño llevaron a varios testigos a comparar el fenómeno con un tornado. "Creemos que puede haber sido un estilo de tornado, ya que el galpón se levantó casi en su totalidad, rompiendo hasta el hormigón", relató un trabajador de la zona.

Las autoridades locales están realizando un seguimiento de la situación. Esta mañana, realizaron recorridas preventivas para evaluar la estabilidad de las estructuras y los riesgos potenciales. Además, comenzaron a organizar la asistencia a los damnificados. Según informaron, el tiempo necesario para poner en condiciones las instalaciones afectadas dependerá de la evaluación de los daños, pero los primeros cálculos apuntan a pérdidas millonarias.

"Estamos en contacto con las autoridades provinciales y municipales para gestionar asistencia y poder reactivar lo antes posible nuestras operaciones", señalaron. Elonce.com