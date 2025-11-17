Crespo: El fuerte temporal provocó destrozos en galpones ubicados sobre ruta 12

REDACCIÓN ELONCE
El fuerte temporal del domingo por la madrugada provocó destrozos en galpones ubicados sobre la ruta 12, en el Parque Industrial de Crespo. De cuatro, tres fueron completamente derribados por las fuertes ráfagas. Se trata de espacios recientemente alquilados por empresas que los utilizaban como centros operativos y depósitos.
Gerardo Méndez, de la empresa Biosolares, expresó a Elonce que “fue un temporal muy fuerte que nos afectó mucho. El sector donde tenemos la parte operativa se vio totalmente afectado, no estamos operativos hoy”.
“Nosotros hacemos instalaciones de paneles solares en toda la provincia. Hacemos instalación de sistemas solares e industriales, por eso también nos habíamos mudado a esta zona, que viene muy bien para nuestra operatoria. Hace un mes y medio habíamos empezado el proceso para instalarnos acá. Lleva su tiempo. Habíamos recién termino de establecernos”, comentó.
En ese sentido, remarcó que “el viento fue muy fuerte, colapsó un galpón, teníamos bancos de trabajo, mercadería, los vehículos, camión, todo eso fue bastante afectado en general. El impacto en los vehículos todavía se está evaluando. Los hemos llevado a los talleres, hemos hecho las denuncias correspondientes a los seguros. Cayeron las estructuras arriba de los vehículos, hay que seguir evaluando cuál es el verdadero impacto. Se han perdido varios millones de dólares”.
Por otro lado, indicó que “esta zona es castigada fuertemente por los vientos, pero no tenemos una evaluación técnica de cómo fue el proceso. Nosotros nos enteramos a la mañana, el temporal fue a la madrugada. Nos encontramos con este panorama desolador. En el momento fue muy difícil ver eso, nosotros somos emprendedores que arrancamos desde cero. Son inversiones fruto del trabajo, de la operatoria del negocio que se ve afectada. Tenemos clientes e instalaciones que tenemos que seguir realizando. Nuestros empleados ayer vinieron todos a trabajar porque rápidamente nos pusimos en movimiento para liberar los vehículos y las herramientas, queremos volver a estar operativos y salir adelante”.
Mencionó que “no imaginé lo peor, pero llegamos y estaba así”. Destacó que “rápidamente reaccionamos y empezamos a buscar la manera de resolver, de salir adelante. El viento, al ser muy fuerte, hace colapsar las estructuras. No queda otra que evaluar y seguir adelante”.
Por su parte, Estefanía, encargada de otra empresa, comentó que “en uno de los galpones teníamos autos guardados porque en nuestros depósitos no teníamos más lugar. A veces el sol los percude, pasan chicos y los rayan, por el clima y demás decidimos guardarlos en los galpones. Lamentablemente ayer amanecimos con la noticia de la que estructura se vio perjudicaba por el temporal. Estamos evaluando los daños materiales. Siempre hay gente trabajando y podría haber sido peor”.
"Hay vehículos que quedaron intactos. Otro tiene una destrucción total. Gracias a Dios contamos con seguro. Se ve que el viento iba remolineando. Es algo raro porque las estructuras son fuertes, pero no se puede hacer nada contra la naturaleza", finalizó.