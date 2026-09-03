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Sociedad Tras cuatro días de fallas

Empresa de hosting afirma que se normaliza el corte que afectó a numerosas pymes

La empresa Don Web informó que el 80% de los servidores ya funciona. El inconveniente, que se registra desde el domingo pasado, afectó a unos 3.000 clientes.

3 de Septiembre de 2026
Don Web dió explicaciones sobre el problema con los servidores
Don Web dió explicaciones sobre el problema con los servidores

La empresa Don Web informó que el 80% de los servidores ya funciona. El inconveniente, que se registra desde el domingo pasado, afectó a unos 3.000 clientes.

Después de registrar durante cuatro días un problema que afectó a unos 3.000 clientes, Don Web, una de las empresas de hosting más grande de Argentina, aseguró que ya entró en su última fase de reparación y este jueves estará solucionado el inconveniente.

 

Diego Vitali, gerente operativo de la empresa afirmó que se pasó a la fase dos y última, que significa empezar a encender los servidores de las personas, y que en pocas horas más el servicio estará recompuesto en su totalidad.

 

Cerca del “80 por ciento de los servidores están operativos y normalizados, pero se va haciendo de manera escalada. Quedan pocos”, explicó a LT8.

 

El error

La Fase 1 era de estabilización del almacenamiento, reconstrucción y verificación de las copias de datos. La Fase 2, ya casi completada, era el encendido de los Servidores Cloud. Una vez estabilizado el almacenamiento, se encendieron los servidores en forma controlada, ya que un arranque masivo volvería a sobrecargar el nodo.

 

“Tuvimos que inducir en coma a todo el nodo, con la certeza de que se iba a recuperar bien. La decisión fue preservar la información: o acelerábamos la salida o preservábamos la información”, explicó el representante de la firma.

 

Vitali dijo que aún no tienen en claro qué disparó el error de uno de los varios nodos que tienen, los cuales albergan muchos servidores. “Es un error inesperado que escaló rápidamente. Tiene que ver más con algo de software no con algo físico”, aclaró.

 

Luego dijo que los errores de este tipo suceden todo el tiempo en la industria y recordó que le ha sucedido a Amazon, Google, incluso Whatsapp.

 

Don Web tiene más de 250 mil clientes, los afectados habrán sido aproximadamente 5.000 servidores de unos 3.000 clientes. El problema comenzó el domingo 30 de agosto por la mañana en el nodo Nova y dejó sin servicio a una gran cantidad de empresas que vieron frenada si actividad: desde facturar, operar e-commerce, webs, o acceder a bases de datos, indica La Capital.

Temas:

hosting servidor Don Web empresas Internet
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