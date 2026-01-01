Video: tras 28 años, juntos le propuso casamiento en el inicio del 2026

En los primeros minutos del 2026, un hombre le propuso casamiento a su compañera tras 28 años de relación. La emotiva escena ocurrió durante una celebración de Año Nuevo y culminó con una respuesta afirmativa que fue celebrada por los presentes.
Una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026 durante una celebración de Año Nuevo en una vivienda ubicada en la localidad de Puerto Yeruá. En los primeros minutos del nuevo año, un hombre sorprendió a su compañera al pedirle matrimonio tras 28 años de vida compartida.
El protagonista de la historia fue José, un vecino de Concordia, quien decidió expresar públicamente sus sentimientos y formalizar el vínculo que mantenía desde hacía casi tres décadas. La propuesta tomó por sorpresa a su pareja, quien aceptó la invitación con un “sí” que selló el compromiso.
Antes de realizar la pregunta, José manifestó su decisión de no postergar más el momento y expresó: “Lo digo a los cuatro vientos y a quien me quiera escuchar”. Luego, frente a los testigos del encuentro, formuló la propuesta que definió el comienzo del año para la pareja: “No me hagas esperar más tiempo, mi amor. ¿Te querés casar?”.
Un momento celebrado por los presentes
La respuesta afirmativa fue recibida con entusiasmo por quienes presenciaron la escena. Los testigos celebraron el compromiso con aplausos y expresiones de alegría, acompañando el momento al grito de “¡Aguante el amor!”, según relataron quienes participaron del festejo.
El pedido de casamiento se dio en un contexto íntimo, pero con la presencia de familiares y allegados, quienes fueron parte de una escena cargada de emoción y simbolismo, en el marco del inicio de un nuevo año.
Una historia de vida compartida
El compromiso llegó luego de un extenso recorrido en pareja. Con 28 años de relación, la propuesta representó no solo el inicio de una nueva etapa formal, sino también el reconocimiento de un vínculo que se sostuvo en el tiempo.
La historia reflejó un comienzo de año diferente, marcado por un gesto de amor que transformó los primeros minutos del 2026 en un recuerdo significativo para la pareja y su entorno.