Elevaron a naranja la alerta por tormentas para un sector de Entre Ríos: a qué departamentos abarcaría

Elevaron a naranja las tormentas en Entre Ríos para algunos departamentos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que otros tendrán la alerta amarilla para gran parte del domingo.

Según comunicó el organismo, serán los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay y Diamante las zonas afectadas por la mañana y primeras horas de la tarde por la alerta naranja. “El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

De todas formas, se destacó que desde la madrugada del domingo a estos departamentos como al resto de los departamentos entrerrianos se avecinan tormentas de gran intensidad. “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Foto: SMN.

Tormentas esperadas para cerrar la semana

El domingo continuará la inestabilidad, había adelantado el meteorólogo Sergio Jalfin, que explicó que “el domingo va a seguir inestable, mientras que el lunes se van a dar algunas precipitaciones y a partir de ahí, comenzarán a bajar las temperaturas porque el viento va a cambiar al este y sudeste durante el sábado en la noche”.

Ese cambio de circulación traerá un marcado descenso térmico que se consolidará al inicio de la próxima semana. “Vamos a tener un viernes caluroso, sábado con temperaturas máximas arriba de 30 grados. Mientras que el día domingo y el lunes, la máxima caerá a 22 o 23 grados”, resumió al programa “Moviendo el Avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Foto: Archivo.

No solo abarcará a Entre Ríos

Según Mauricio Saldívar, de Meteored, “El domingo, la mayor intensidad de los fenómenos se dará sobre el centro y norte del país, esperándose fuertes acumulados de precipitación en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo".

Asimismo, comunicó: "Las 19 provincias bajo alerta abarcan desde el norte patagónico a toda la franja este de Argentina, siendo la provincia de Córdoba en casi su totalidad, el centro y noroeste de Santa Fe y el sudeste de Santiago del Este los sectores bajo alerta de nivel naranja, probablemente afectadas por los eventos más severos”.